羥氯奎寧能否抗新冠 諾華將展開隨機試驗

今（4/20）日國際財經新聞重點摘要：

1.羥氯奎寧能否抗武漢肺炎 諾華：將展開隨機試驗

瑞士製藥巨頭諾華集團（Novartis）今天說，諾華已與美國監管機構達成協議，讓440名住院患者參與以抗瘧疾藥物治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的隨機試驗。

路透社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）已緊急授權，同意有限使用抗瘧疾老藥羥氯奎寧（hydroxychloroquine）來治療新冠肺炎，然而羥氯奎寧的療效目前仍有待科學界證實。

諾華全球藥品開發負責人蔡正華說：「我們體認到釐清羥氯奎寧是否對武漢肺炎患者有益的重要性。」

美國總統川普力倡使用羥氯奎寧來治療武漢肺炎，引發若干人擔心政府鼓吹使用未經證實的藥物作為治療手段，中斷了正常的監管程序。羥氯奎寧也用來治療狼瘡和類風溼性關節炎。（中央社）

2.對抗疫情 紐西蘭宣布封鎖令再延長一周

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）20日（周一）宣布，紐西蘭對抗新冠肺炎疫情的封鎖令再延長一周時間，此後將維持較低程度的限制。

阿爾登在記者會上表示，「紐西蘭將在4月27日周一晚間11：59解除第四級警報封鎖令，也就是距離今天的一周後。」

她指出，「屆時我們維持第三級警報兩周時間，然後再視情況進行檢討，於5月11日由內閣作進一步決定。」(工商時報 陳怡均)

3.川普急復工 民調顯示多數人卻憂心解封太快

美國總統川普憂心2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創經濟拖累連任選情，急於復工並讓社會恢復常態。不過有民調顯示，約6成受訪美國民眾卻憂心限制令太快移除，反助長疫情。

華爾街日報與國家廣播公司新聞網（Wall Street Journal/NBC News）一份最新民調顯示，58%受訪者表示擔心太快鬆綁用於遏止疫情的限制令，32%表示擔心太慢鬆綁衝擊經濟。

民主黨支持者裡77%擔心太快鬆綁，只有39%的共和黨支持者擔心鬆綁太快；反觀有48%的共和黨選民覺得綁太久，民主黨選民只有19%覺得綁太久。

川普的滿意度則與3月時相同，46%受訪者表示滿意、51%表示不滿意；若與有望代表民主黨角逐2020總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）對決，民調顯示49%的人支持拜登、42%的人支持川普，拜登從3月時領先9個百分點略為縮小。

問及較信任誰對疫情的說明，只有36%的受訪者表示相信川普，不信者高達52%；66%的人相信自己的州長、60%的人相信白宮防疫團隊最高公衛專家、國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）。

儘管關注疫情的美國民眾越來越多，但大多數受訪者仍認為COVID-19大流行，重要性比不上像九一一恐攻、珍珠港事變等歷史事件，只有38%的人認為重要性相當，認為比不上者達47%。

此外，皮尤研究中心（Pew Research Center）16日也發布調查顯示，66%的受訪者憂心各州太快解禁，65%的受訪者認為川普對疫情爆發的反應處理太慢，還有73%的受訪者覺得，更壞的情況還在後頭。（中央社）

4.泰國新增27確診 連續3天無新增死亡病例

泰國衛生官員今天通報，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有27起新增病例，累計達2792例。

疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）表示，新增病例中，16人曾接觸先前確診的患者。

好消息是，境內連續第3天沒有新增死亡病例。

泰國病故人數累計達47起，1999人痊癒。（中央社）

5.川普嗆陸秋後算帳 武漢病毒所回應了 認缺乏智慧

美國總統川普烙下狠話，如果大陸對新冠肺炎疫情爆發負有知情責任，北京必須要承擔後果，更提到正在調查病毒是否從武漢病毒研究所P4實驗室外洩，對此，武漢國家生物安全實驗室主任袁志明強調，病毒絕對不是從實驗室外洩出去的，更指出，依人類現有智慧，不可能製造出這種病毒。

美國總統川普18日在白宮記者會上對北京提出警告，指出美國正在調查新冠肺炎疫情失控是大陸的「疏失」或是「故意為之」，如果北京「負有知情責任」，那麼大陸得「面臨後果」，他也提及美國正在調查新冠病毒是否源自於大陸的實驗室。昨（19）日，川普再提希望派遣專家赴大陸調查。

自新冠肺炎疫情爆發以來，便一直有傳聞指病毒是從又稱為「武漢P4實驗室」的武漢國家生物安全實驗室外洩出去，2008年獲得諾貝爾醫學獎的法國病毒學家蒙塔尼耶教授（Luc Montagnier）研究團隊近期也得出相同結論。

針對外界將矛頭指向自家實驗室，德國之聲報導，中國科學院武漢分院院長、武漢國家生物安全實驗室主任袁志明18日在「中國環球電視網」（CGTN）的專訪中強調，「病毒絕對不可能是從我們這邊出來的」，更駁斥外界認為新冠病毒是人工合成產物的說法，「我從來不相信我們人類現在有智慧合成這樣一個病毒。」

袁志明表示，實驗室有嚴格的管理制度，整個研究所沒有人受到感染，封城期間也沒有人撤離，目前研究所上上下下都在研究新冠病毒，目標是研發出治療藥物。

針對「謠言」不止，袁志明分析，因為實驗室位在武漢，因此讓人有相關聯想，他認為聯想本身並不可怕，可怕的是有人意圖引導別人這樣想。

他說，病毒研究所是新冠病毒源頭的說法根本毫無證據和邏輯，批評這些謠言的目的是混淆視聽、干擾大陸對抗疫情，他以自己作為一名科學家、科學管理人員的身分表示，這種事不可能發生，認為只要疫情不結束，這種懷疑論調永遠不可能消失。

文章來源：川普威脅秋後算賬 武漢病毒所有話要說

文章來源：CGTN專訪武漢病毒所專家袁志明：我不相信人類有智慧可以合成這样一個病毒

（中時電子報 吳映璠）

6.德大報為新冠求償5兆 北京怒了

在美、英、法等國相繼質疑，北京隱瞞新冠肺炎實際疫情後，德國第一大報《畫報》（Bild）也以這場大流行病造成的衝擊為由，乾脆向中方求償，說它欠了柏林1300億英鎊（近5兆台幣），而激怒了大陸。

據英國《快報》（Express）20日報導，至今新冠肺炎真正的起因仍然不明。但各方紛紛抨擊，北京隱瞞了疫情的實際規模。

《畫報》在高達近台幣5兆的求償清單中，列出德國旅遊業的損失達270億歐元（約8814億台幣）、電影業損失達72億歐元（約2350億台幣）、漢莎航空（Lufthansa）1小時虧損100萬歐元（約3264萬台幣），而該國小企業則損失500億歐元（約1.6兆台幣）。

這篇題為「中國欠我們什麼」（What China owes us.）的文章指出，要是德國的國民生產毛額（GDP）下降4.2％，那一個人平均就是1,784歐元（近6萬台幣）。不過，中方回應說，這煽動了仇外心理和民族主義。

而據以色列《耶路撒冷邮报》（The Jerusalem Post）19日報導，《畫報》總編輯芮克特（Julian Reichelt）16日正面抨擊中國大陸國家主席習近平，說北京政權無法撇清新冠肺炎大流行的關係。

芮克特在致習近平的信中說：「由於我們在《畫報》中質問，中國該不該為新冠肺炎造成的全球大規模經濟損失負責，你們駐柏林的大使館已回我公開信。」此外，他寫道：「您，您的政府和科學家早就知道，新冠病毒有高傳染性，但卻讓全世界蒙在鼓裡。當西方研究人員要求了解，武漢發生什麼事時，你們的頂尖專家沒回應。您太高傲，也太講求民族主義，以致沒有說出自認為是國家恥辱的真相。」

美國總統川普18日警告，要是中方「明知道」要為新冠肺炎大流行負責，就該面對後果。他指出，在大流行開始前，原本可以在中國大陸加以遏制，但中方卻沒這麼做，以致全世界為此身受其害。「如果這是錯誤，錯就是錯，」川普強調，「但要是他們明知要負責，那就應該有後果。」

文章來源：Germany sends China £130billion bill for ‘coronavirus damages’ – sparks fury in Beijing

文章來源：Germany’s largest paper to China’s president: You’re endangering the world

（中時電子報 楊幼蘭）