驚！巴黎用水中發現新冠病毒

法國巴黎官員19日說，當地非飲用水，如用來清洗街道的水中，發現了「微量」新冠肺炎病毒，但強調飲用水並沒有遭污染的風險。

據「周刊」（The Week）與阿拉伯電視台（Al Arabiya）報導，巴黎市府環境暨水資源政策副主管布羅艾爾（Celia Blauel）說，法國首都用水當局的實驗室在全市採集的27份樣本中，發現4份有微量新冠肺炎病毒。而他們為了預防起見，隨即關閉了用水網路。

布羅艾爾強調，飲用水是由完全獨立的網路供應，安全無虞。而巴黎非飲用水是從塞納河（Seine River）和烏克運河（Ourcq canal）取用，除了用來清掃街道外，也用來為公園的庭園的花草樹木澆水，還有供應噴泉。不過，目前公園和庭園已關閉，不對外開放。

就在法國新冠肺炎死亡人數逼近2萬，但新增住院人數緩降之際，總理菲力普（Edouard Philippe）說，法國開始反擊新冠病毒。他說，狀況正循序漸進但穩定地改善。

法國新冠肺炎確診人數近17萬，但法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）說，好現象是住院的人連續第5天下降，為30,610人。而目前在加護病房的患者也第11天連續下降，為5,744人。

自從法國實施封城措施以來，當地的經濟活動下降了36％，當局預期，2020年將出現二次世界大戰以來最嚴重的衰退。

（中時電子報 楊幼蘭）