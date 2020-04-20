澳洲先經濟再抗疫呼聲高 學者籲應先抗疫

即便澳洲2019冠狀病毒疾病感染率下滑到幾週以來的最低，超過150名當地經濟學家仍對政府提出警告，不要放寬為抗疫而制訂的社交距離相關規定。

在關閉邊界並嚴格限制民眾活動後，讓澳洲目前為止，能避免成為全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重災區之一。

儘管這些措施，讓2019冠狀病毒疾病每天的新增病例降到40例以下，但這些限制也預期會讓失業率推升到16年來新高的10%左右。

在鬆綁限制的呼聲升高之際，澳洲重要經濟學家發表一封公開信，呼籲政府要優先考量抑制2019冠狀病毒疾病。

來自澳洲各大學的157名經濟學家在信中寫到：「除非我們先全面解決這次的公共衛生危機，否則經濟無法有效運轉。」

澳洲政府和中央銀行已表示，他們將會挹注2030億美元（約新台幣6.15兆元），試著減緩經濟受到的衝擊。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上週表示，限制措施至少將再持續4週時間。澳洲數個州的州長今天敦促民眾遵守社交距離的規定。

澳洲疫情最嚴重的新南威爾斯州（New South Wales），新增病例降到5週以來的新低，在21日的全國內閣會議後，澳洲政府可能解除一些次要的限制措施。

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