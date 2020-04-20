川普拚重啟經濟 擬國防生產法提升拭子產量

美國總統川普今天表示將動用「國防生產法」來強制生產更多拭子進行採檢，副總統彭斯也說，全美有足夠試劑可用於採檢以防堵疫情，若其他條件符合，各州得以開始解除封城令。

在今天的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）簡報中，川普表示將動用「國防生產法」（Defense Production Act）強制企業提高拭子產能，每月增幅預料將超過2000萬支。

美國副總統彭斯（Mike Pence）也說：「我們認為，我們當下有足夠檢驗試劑給全國，允許各州在所有條件齊全之下，進入（復甦計畫）第一階段。」

他說，所含條件包括感染數連14天下滑，以及醫院有足夠能力來治療所有患者。

此外，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計數據顯示，美國過去24小時冠狀病毒死亡人數增加近2000例，死亡病例來到4萬661例。

最新增加的1997起死亡病例，高於約翰霍普金斯大學前一天通報的1891例。

美國病故人數遠高於世界任何一個國家。根據約翰霍普金斯大學數據，全美境內確診病例累計達到75萬9086例，也是全球第一。

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