加拿大爆重大槍擊案 含警共釀13死

加拿大東南部的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）當地時間18日深夜爆發嚴重槍擊案，包括一名警察在內，共造成13人死亡。

加拿大環球新聞（Global News）報導，加拿大諾瓦斯科細亞省鄉村小鎮波塔皮克（Portapique）18日深夜爆發槍擊案，槍擊案共造成13人喪命，包括51歲槍手沃特曼Gabriel Wortman以及一名年僅23歲的加拿大皇家女騎警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）。

（中時電子報 吳映璠）

加拿大東部重大槍擊案 含凶嫌至少10人喪生

加拿大警方指出，位於東南岸的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia），一名51歲槍手在一夜之間開槍殺害至少10人，其中包括一名警員，經過數小時的搜捕後，凶嫌被發現已經死亡。

法新社報導，加拿大警方發言人威勒（Chris Weather）今天在記者會上表示：「我們沒有最終數據，但死亡數超過10人。幾乎可以肯定會超過10人。」

威勒提到：「針對犯嫌的搜捕在今晨結束。犯嫌被發現時，我可以確認他已經死亡。」

路透社報導，加拿大警方還說，他們不會證實當地媒體報導的說法，即是這名槍手是被「加拿大皇家騎警」（Royal Canadian Mounted Police）射殺身亡。

（中央社）