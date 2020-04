梅根哈利打臉澳洲 凱特威廉收爛攤

在薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根,拒絕澳洲鄉村消防局(Australian Rural Fire Services)以他們的寶貝兒子亞契,來為空中灑水機命名後,其英國王室的兄嫂劍橋公爵夫婦威廉和凱特,正設法補救。

據英國《快報》(Express)18日報導,凱特和威廉正和澳洲政府討論,要造訪慘遭大火蹂躪的社區。王室評論員茉樂德(Angela Mollard)說,哈利和梅根拒絕澳洲鄉村消防局的提議,這是大大打臉澳洲。她指出,在澳洲野火燎原期間,空中灑水機發揮了很大的作用。

而澳洲之所以會想把新灑水機命名為亞契,是因為梅根當初在訪澳期間,宣布了懷孕的消息。原本他們以為,當亞契長大,來到澳洲時,看到有架飛機以他命名,會是件很美好的事。

於是他們寫信給梅根和哈利,希望兩人能答應。可是沒想到,薩塞克斯公爵夫婦一口回絕說,亞契並不屬於公眾生活的一部份,因此他們不能用。

諷刺的是,茉樂德指出,就在同一星期,梅根與哈利卻宣布,正打算成立名為「亞契威兒」(Archewell)的慈善組織。梅根夫婦說,「Arche」這個希臘字意味著「行動泉源」,而Archewell這個字則結合了力量與行動。當初他們會給寶貝兒子取名亞契‧蒙巴頓-溫莎(Archie Mountbatten-Windsor),就是對他有行動派的期許。

此外,他們還說,希望這個組織未來能做些有意義,又重要的事。然而,如今他們卻不肯讓為澳洲救火的灑水機以「亞契」為名。無論如何,為了表達對澳洲的支持,凱特和威廉將出馬,造訪這個飽受野火摧殘的國家。

(中時電子報 楊幼蘭)