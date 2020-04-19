確診人數降低又怎樣？哈佛打臉川普這樣說

美國總統川普堅持疫情已經趨緩，執意宣布分三階段重啟經濟，但哈佛大學警告，test, test ,test才是正道，至少應該先將每日普篩量提升至「3倍以上」，從目前每日篩檢15萬人次提高到50萬人次，否則恐爆發第二波疫情。

哈佛大學3位專家直接打臉川普，稱目前必須提高篩檢量才能掌控疫情，避免將其他人置於危險之中。稱美國必須將每日篩檢量提升至目前水平的3倍以上，也就是每日接受檢測人數要增至50-70萬人。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國目前每日約15萬人接受篩檢，其中陽性比例高達20%，但世界衛生組織（WHO）建議，篩檢的陽性比例應降至3%至12%之間才適當。哈佛大學研究人員因此呼籲，有必要提高篩檢人數，以便掌握誰是感染者，避免將其他人置於危險之中。

哈佛的研究指出，川普希望5月1日復工日前將篩檢陽性比例降到10%，每日需要檢測約58萬人；如果是改為追蹤病例的接觸史，在5月1日前針對每個確診病例，篩檢約10名接觸者，則每日需要進行約53.5萬次篩檢。

這3位來自哈佛大學的專家，包括公共衛生研究院院長吉哈（Ashish Jha）、研究助理雅各布森（Benjamin Jacobson）以及公共衛生學院研究員究員Thomas Tsai。3人強調，5月1日之前，如果不能每日進行至少50萬次篩檢，很難看出美國可以鬆懈防疫，保持開放的狀態。

白宮上周稱，各州在未來兩周的確診人數持續下跌，就可進入重啟經濟的第一階段。但專家認為，左右州長重啟經濟的主要因素是檢測，因關乎民眾的感染風險。川普為了連任，不但煽動民眾違反居家令，還與防疫專家唱反調，很難不讓人替美國的防疫捏把冷汗。

（中時 鍾玉玨）