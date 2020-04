曾經的防疫典範 揭新加坡疫情爆炸2大錯誤

新冠肺炎蔓延全球,新加坡被各國譽為防疫典範,不過近期新增病例卻持續創紀錄飆升,總病例數一個月暴增24倍,美國有線電視新聞網(CNN)分析,新加坡主要因為輕忽移工群聚感染情形,以及低估疫情傳播速度,導致疫情大爆發。

綜合新加坡《聯合早報》、CNN報導,新加坡18日單日新增942例確診病例,是疫情爆發以來單日最高。3月17日,新加坡只有266例確診病例,截至19日,累計境內已有6,588例確診病例,一個月病例數暴增逾24倍。

全球疫情四起之際,新加坡因為廣泛進行病毒檢測、迅速對潛在感染者祭出隔離措施、密切追蹤入境人士,加上政府加強民眾公衛意識,呼籲大眾保持社交距離,新加坡在疫情爆發之初因而能夠順利守住情勢,控制住感染人數。加上新加坡人民日常生活大致如常,一直到4月感染人數激增後,學校及部分工作場所才關閉,在此之前,新加坡成功的防疫經驗一直受到各國稱頌。

新加坡疫情為何突然大爆炸?CNN分析,主要有2大輕忽,第一,輕忽了移工群聚感染情形,第二,新加坡低估了疫情在未完全封鎖城市中的傳播速度。

近期新加坡激增的病例主要發生在南亞移工宿舍。CNN指出,即便星國政府擴大病毒篩檢,卻偏偏獨漏移工宿舍,現在疫情爆發,政府才急忙封鎖宿舍,並且對所有移工進行病毒檢測。目前尚不清楚移工間的感染是境外移入或是境內發生,不過可以肯定的是,空間狹窄的移工宿舍根本無法保持社交距離,病毒也就容易傳播。

新加坡前外交官許通美(Tommy Koh)本月稍早在個人臉書痛批,新加坡對待外國移工的方式根本不是第一世界國家,而是第三世界國家,政府允許雇主用沒有座位的卡車運送移工,移工如沙丁魚般住在擁擠的宿舍裡,12個人住一間。

新加坡未效法其他國家實施封城,民眾如常生活也成了疫情爆發的關鍵。CNN指出,唯有在有效阻止境外移入病例,以及迅速發現潛在新病例的情況下,新加坡才能擺出相對其他國家寬鬆的防疫態度,一旦圍堵措施失敗,病毒人傳人的速度將會比嚴格實施封城以及社交距離政策的國家還要快。

CNN指出,即便新加坡初期祭出的緊密措施能夠有效抑制境外移入感染,讓民眾能部分維持正常生活,當疫情滲入,政府就必須立刻反應,嚴防新一波疫情。CNN總結,新加坡的經驗顯示,太早鬆懈將會適得其反。

(中時電子報 吳映璠)