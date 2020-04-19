強生準備回歸 英國解封3階段計畫曝光

剛從新冠肺炎痊癒的英國首相強生（Boris Johnson），原本還要休息數周才能重回唐寧街，不過據傳他已放話要帶領英國「解封」，友人透露，強生最快下周就能重回工作崗位。此外，儘管英國疫情仍居高不下，不過政府已秘密籌畫解封大計，將分為3階段，預計至6月英國人才能回歸正常生活。

英國《太陽報》（The Sun）獨家披露，仍在休養的英國首相強生已向內閣透露，將返回工作崗位，親自帶領英國解除封城令。友人透露，強生帶領英國解封的決心相當強烈，就算他下周返回唐寧街，也不會令人意外。

英國的封城令預計5月11日到期，儘管當地新冠肺炎疫情仍居高不下，資深官員對於未來情勢愈來愈樂觀，認為死亡案例及新增確診人數已達到高峰。報導指出，英國政府科學家正在秘密制定解封3部曲大計，如果病毒感染率開始下降，英國人預計接下來4周內就能逐步回復正常生活。

根據《太陽報》取得的資料，英國將採取紅綠燈計畫來解除封鎖，主要分為紅燈、黃燈、綠燈3個階段。

紅燈階段預計最快5月11日後開始施行，只要能夠遵守社交距離政策，屆時小型的非必要服務設施、商店將能重新營業，低感染風險的個人活動也能進行，包括上美容院，以及戴口罩逛街等活動，幼兒園也能重新開放。

黃燈階段最快預計5月25日起實施，一般人將能開車出遊、拜訪親友，民眾搭乘大眾運輸工具需戴口罩及手套，車上將提供消毒液。小型企業、學校、圖書館將能重新運作，一般餐館如能拉開座位距離，也能開始營業。

綠燈階段最早預計6月15日起施行，到時民眾就能參加多人參與的婚禮及葬禮，在限定人數下，酒吧能重啟營業，電影院、劇院、運動場館重新開放，不過搭乘大眾運輸工具仍需配戴口罩，往返高風險國家的航班仍將禁止。

根據美國約翰霍普金斯大學全球新冠肺炎疫情統計，截至19日，英國一共有超過11.5萬人感染新冠肺炎，逾1.5萬人喪命。（中時電子報 吳映璠）

延伸閱讀

英疫情烏雲壟罩 女王要求取消下周祝壽禮炮

英死亡病例破萬 強生曝治療過程命運難料

各國元首防疫民調：強生上升、安倍失分最多