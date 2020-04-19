法航母戴高樂號 逾1千名官兵病毒檢測陽性

日前傳出新冠肺炎疫情的法國核子動力航空母艦戴高樂號(Charles de Gaulle R91)，艦上人員染疫情況超乎想像。法國軍方表示，官兵總人數約1800人的戴高樂號，有1081人病毒檢測呈陽性，比例超過半數。該艦已返回母港法國土倫港，隨著檢測持續進行，確診人數可能還會增加。

法國國防部長帕利女士17日出席國會聽證會時表示，截至當天戴高樂號上已有1081人新冠病毒檢測結果呈陽性，其中545人出現症狀，24人入院接受治療。

戴高樂號曾於2月21日至26日停靠賽普勒斯利馬索爾港，後於3月13日至16日在法國西北部港口布雷斯特停留。該艦在發現有人出現感染症狀後提前返航，軍方於4月8日派出醫護人員登艦進行檢測，發現艦上50人感染。該艦於11日抵達土倫港。目前，衛生部門正在調查艦上病毒傳染源。

根據法國國防部官網資料，戴高樂號今年1月啟程前往地中海東部，支援法軍在伊拉克和敘利亞打擊「伊斯蘭國」的行動，而後前往波羅的海與北歐國家海軍進行聯合軍演，原計畫4月24日結束此次任務。

另據法國公衛部門17日公布的數據，法國新冠死亡病例升至18681例，確診病例累計10萬9252例，目前有3萬1190人在醫院接受治療，6027人進重症病房。

（中國時報 楊明暐）

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