抗疫疫苗若不普及 美禁足令恐延續到後年

雖然美國總統川普一心希望國內各地盡早解除封城，讓經濟活動回歸常軌，但科學家卻警告若新冠肺炎疫苗遲遲無法普及，美國居家辦公、上課等限制社交距離的禁令恐怕要延續到後年。

自從今年3月美國疫情惡化以來，白宮多次引述醫學研究宣稱疫情可望在夏天消退，但哈佛大學公共衛生學院14日在《科學》期刊上發表的最新論文卻持相反意見。

哈佛研究員於論文中表示：「除非美國能盡快擴充醫護人力及醫療設備，或是盡快研發出新冠肺炎疫苗與治療方法，否則2022年前仍須實施間歇性社交距離限制。」即便在疫情明顯消退的情況下，科學家認為美國政府仍須監控新冠冠狀病毒發展，因為直到2024年前都有可能出現新一波疫情。

參與這篇論文的哈佛流行病學家利普西哲（Marc Lipsitch）表示：「假設美國政府選擇採取間歇性社交距離限制做為主要防疫政策，就得費時數年才有成效，這顯然需要很長一段時間。」

論文指出間歇性社交距離限制之所以需要實施多年，是因為政府需要時間來確保社會大眾對新冠肺炎病毒免疫。這個過程需要先研發出可靠的抗體檢測方法，以了解新冠肺炎確診者痊癒後產生的免疫強度。再者，政府也得確保目前幾近癱瘓的醫療系統能有足夠人力及資源對社會大眾進行抗體檢測。

參與這項研究的科學家們坦言，禁足令及其他限制社交距離的防疫政策確實會「對經濟、社會、教育帶來負面影響」，但無可否認限制社交距離能有效減緩疫情擴散。

美國疾管局（CDC）局長雷德菲爾德（Robert Redfield）表示 ：「假設我們能將社交距離限制的作用發揮到最大，就能抑制病毒傳播能力。」

延伸閱讀

氣溫回暖助防疫？ 科學家警告難擋病毒傳播