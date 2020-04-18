全球255萬新冠確診病例 逾15萬人死亡

法新社使用官方來源統計，截至台灣時間晚間7時，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）在全球造成的死亡人數增至15萬4,188人。

自去年12月疫情首度在中國爆發以來，全球至今有225萬1,690起確診病例，遍及193個國家及地區，其中至少49萬7,600人目前被認為已經康復。

法新社彙集各國當局及世界衛生組織（WHO）所做出的統計，恐只反映實際感染數字的一小部分，因為許多國家只檢測重症病例。

美國是當今全球疫情中心，累計3萬7,079人死亡、70萬6,779人感染，至少有5萬9,672名染疫病患痊癒。

義大利是疫情第2嚴重的國家，累計2萬2,745人病故，17萬2,434人確診，隨後是西班牙（2萬43死、19萬1,726確診）、法國（1萬8,681死、14萬7,969確診）及英國（1萬4,576死、10萬8,692確診）。

中國（港澳地區除外）迄今通報4,632人死亡，8萬2,719人染疫。

到目前為止，歐洲累計確診111萬5,555例，9萬7,985人病故；美國和加拿大累計確診73萬8,706例，3萬8,445人死亡；亞洲累計確診15萬8,764例，6,837死。

中東累計確診11萬9,462例，5,452死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診9萬1,699例，4,367死；非洲累計確診1萬9,674例，1,016死；大洋洲累計確診7,835例，86死。

（中央社）

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