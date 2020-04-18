感染加速？ 日本確診數暴衝10倍只花1個月

日本新冠肺炎疫情嚴峻，東京今天新添181起確診病例，日本境內累計突破1萬例。日媒指出，日本從突破1,000例至突破1萬例的時間不到一個月，顯現傳染的速度加快。

日本放送協會（NHK）報導，日本2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情嚴峻，東京都政府相關人士表示，東京今天新添181起確診病例，累計2,975例。東京昨天新添201例，首度單日突破200例。

剔除鑽石公主號郵輪712起確診病例，日本境內確診病例、機場檢疫確診病例及搭包機從中國武漢返國的確診病例至今累計1萬098例，首度突破1萬例。

另外，日本朝日新聞報導，日本境內發現確診新冠肺炎首例是在1月中旬，是一位從中國湖北省武漢市返國、住在神奈川縣的30幾歲男性。日本境內確診者首度突破100例是在2月22日。確診病例突破1,000例是在3月22日。從突破1,000例至突破1萬例的時間不到一個月，擴大傳染的速度加快。

日本境內首度出現確診者死亡是2月13日，是一名住在神奈川縣的80幾歲女性。截至昨晚11時（台灣時間10時），日本因確診武漢肺炎死亡者共有207人（不包含鑽石公主號郵輪的13人）。

（中央社）

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