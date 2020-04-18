捐款WHO 臉書谷歌全都來 這家卻遭慘批

為了協助全球對抗新冠病毒，世界衛生組織（WHO）特別成立「WHO新冠肺炎對策基金」，但由於其近期飽受外界批評防疫失職且過度親陸，公信力一度備受質疑。不過，WHO抗疫表現雖然飽受爭議，但根據其募款網站上顯示，截至18日共有84家來自世界各地企業參與募款，其中包括臉書與Google等企業，且陸續增加中，但日遊戲大廠南夢宮娛樂宣布捐款WHO後，卻引起不少網友批評。

根據新冠肺炎對策基金（COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO）網頁指出，該基金是提供全球個人、企業、基金會以及其他組織捐款，一同支援在WHO領導下的防疫行動，幫助貧困國家防疫，以及支持前線醫療人員應對這場大流行。該基金是依據WHO的「2019新型冠狀病毒戰略準備和應對方案」所成立。

根據募款網站顯示，全球不少知名大企業與公司皆參與WHO募款，例如臉書、Google、Linked in、微軟、高通、SONY、Snapchat、星巴克、spotify、XBOX、CUCCI、TikTok、南夢宮娛樂；另外也有包括NBA、FIFA、NIKE等在其中。

不過有媒體報導指出，自日本遊戲大廠南夢宮娛樂（Bandai Namco）宣布捐款WHO 1億日圓（約2800萬新台幣）後，引起不少網友不滿，認為不如支持捐給貧困的地方，甚至批評「根本直接捐給大陸」，更有玩家聲稱以後不會再給萬代課金了。

（中時電子報 馮英志）