川普推特提台灣通報證據 三連嗆WHO

剛在七大工業國集團視訊會議上發現在對待世界衛生組織問題上遭孤立的川普,仍緊咬WHO不放,17日在推特上引用美國胡佛研究所研究員陳仁宜(Lanhee Chen)在《福斯新聞》台上受訪的內容,其中提到台灣早已通報WHO有「人傳人」現象,再次指責WHO失職,這也是川普首度公開以台灣證據,質疑WHO處理不當。

川普在推特上引用陳仁宜受訪時的內容,其中指出「為何WHO忽略台灣衛生官員在去年12月通報WHO警告『新冠病毒可能人傳人』的E-mail?為何WHO在1至2月時對新冠病毒的描述是錯誤且誤導,最後導致全球擴散?為何WHO要等如此久才做出決定性行動?」

Why did the W.H.O. Ignore an email from Taiwanese health officials in late December alerting them to the possibility that CoronaVirus could be transmitted between humans? Why did the W.H.O. make several claims about the CoronaVirus that ere either inaccurate or misleading….