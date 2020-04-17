安倍每人發10萬日圓 籲民眾黃金周宅在家

日本首相安倍晉三今晚召開記者會說明新冠肺炎疫情、7日及16日發布「緊急事態宣言」一事。他呼籲民眾為了防止疫情擴大，盡量少出門，表示將發給每位國民10萬日圓。

安倍說，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，因此對全國發布緊急事態命令，呼籲國民盡可能減少人與人的接觸。他說，為了防止疫情擴大，5月的大型連休（黃金周）一定要避免民眾從大都市到城鎮鄉村。人與人的接觸一定要減少，至少要減少7成，努力做到減少8成。

緊急事態宣言實施到5月6日為止。安倍說，不必要、不急的事，民眾若能盡量少外出，2周後確診人數就可大減。

安倍說，將對每位國民發10萬日圓（約新台幣2萬8,000元）補助金。發放方式，如果申請人都聚集在市町村（鄉鎮村）的窗口辦理，感染的危險性可能增高，因此將用郵寄或網路手續辦理。

安倍原本考慮對收入銳減、經濟陷入困頓的家庭每戶補助30萬日圓，但現在改變方針，改為每位國民一律發10萬日圓補助金。補助總額將超過14兆日圓。

安倍說：「造成情況混亂，責任在我，由衷向國民致歉。」他說明之所以改變方針，主要是緊急事態宣言已擴大至全國，疫情影響長期化。

他說，為了調整追加預算的編列，還需要約一周的時間，會努力讓追加預算案早日在國會通過。

安倍希望每位國民能心連心克服困難，因此認為每人補助10萬日圓比較好。他說會盡全力處理，讓每位國民早日拿到這筆現金。

對於營業額減少的中小企業的補助金及稅金、社會保險費等延緩支付的問題，安倍說，正在研議方案，希望能支援這些企業持續經營。

為了減少醫療第一線人員感染的風險，安倍說，已擬定方針，要迅速調度醫療用的防護衣及口罩。此外，初診開始的「網路線上診療」本周已獲准，因此呼籲民眾、醫療機關善用以電話、網路線上問診。

安倍說，就在現在、這瞬間，很多醫護人員拚命在拯救人命，為了這些醫護人員，政府考慮讓診療報酬金倍增，改善醫護人員的待遇。

日本2019冠狀病毒疾病今天新增492起確診病例，其中東京增201例，首度單日超過200例，累計2,796例。大阪府新添55例，累計1,075例。

日本境內、機場檢疫及搭包機從中國武漢返國的確診者至今總計9,788例，若加上鑽石公主號郵輪712例，累計1萬500例。

今天北海道政府公布有2名死者、岐阜、兵庫、千葉、神奈川、福岡縣各公布1名死者，今天新添7名死者，累計210名死者，其中日本境內確診病患死亡者197人、鑽石公主號13人。

（中央社）

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