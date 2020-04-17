OPEC曝原油需求急凍 油價閃崩9％

新冠肺炎疫情衝擊經濟活動，石油輸出國組織（OPEC）雖以在上周達成原油減產協議，但供給依然遠大於需求，油價先是在本周失守20美元大關，OPEC更在周四警告，今年第二季全球原油需求量將下調至減少690萬桶/日，打破OPEC上月曾預測需求量下修至增加6萬桶/日。受到油市表現仍為起色，原本走高的紐約原期價格一度大跌9%。

截至台北時間17日下午6點，美國西德州中質原油（WTI）價格下跌每桶1.44美元或7.25%、暫收18.43美元，稍早時間更是來到18.05美元，逼近17美元關卡；布蘭特油期價格則是上漲每桶0.45美元或1.62%、暫收28.27美元。

大陸國家統計局17公布今年大陸第一季經濟數據顯示，大陸Q1 GDP總值為20.65兆元人民幣、年減6.8％，比先前預期的6%還要更低，這也是1992年統計以來首次出現負成長。

沙烏地阿拉伯3月與俄羅斯大打石油價格戰，不僅宣布停止減產協議並在4月擴大增產上千萬桶，直至上周日OPEC+宣布達成減產協議，將從5月起每日減產970萬桶，沙國更聲稱有可能達到每日減產1950萬桶。

此外，國際能源署（IEA）也預估，今年原油需求量跌幅將破紀錄，減產協議無法彌補市場需求大幅下滑的危機，2020年全球原油需求量將下降930萬桶/日，同時4月原油需求量將下降2900萬桶/日，創下25年來最低紀錄。IEA表示，這次的事件幾乎把過去10年來累積的需求量全吐回，油市將迎來有史上最惡劣一年。

（中時電子報 呂承哲）

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