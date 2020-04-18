各國元首防疫民調：強生上升、安倍失分最多

趨勢民調三月底公布總統蔡英文最新民調，施政滿意度達75.7％，行政院長蘇貞昌滿意度74.9％，也有高達近八成（79.9％）民眾，支持流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中。

COVID-19在全球蔓延，疫情發展加峻，各國領袖的應變能耐，也反應在民意支持與否。美國數據研究公司Morning Consult近期發佈了3個月以來9個國家元首的民意升降，由淨支持率（net approval，支持率減去不支持率）一窺各國選民對執政團隊的百日看法。

Morning Consult近期公布從今年1月1日起到3月24日為止，美、英、德、法、日、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥等9國元首的民意調查。其中最明顯變化的是4月12日下午正式出院的英國首相強生（Boris Johnson）。他的支持率在今年1月初僅有48％，到3月24日已經上升到61％，淨支持率上升30點。

雖然，民調尚未追蹤到強生從3月27日確診後，他與病魔半個月的殊死戰是否也反映在他現階段的滿意度上，但Morning Consult的資料確實顯示，英國大部分的民眾對強生的抗疫政策肯定，且對他由緩趨嚴的一系列方針變化，予以支持。

3月12日，強生一席「準備失去摯愛說」雖被輿論笑稱是「佛系防疫」，但強生的滿意度比起今年一月僅稍微下降，仍有46％；一路持平到了3月18日，隨著他開始宣布關閉學校、3月23日起全國禁足三週等限制人民自由的嚴格防疫政策，他的民調卻開始一路攀升到61％。可見得英國民眾對於強生硬起來限制求學、出門等人身自由，都願意以「防疫優先」的寬容看待。

相較於強生，從Morning Consult的資料中也可發現，美國民眾對社交距離限制以及全國病例急遽上升的困境，有73％歸因於中國政府，65％歸因於不願意配合防疫政策還是往外跑的美國人。對於川普的滿意度反而是緩慢的上升，從一月初的41％，到3月24日的44％。雖然美國民眾更重視的是州政府的表現，但至少可以代表川普目前並不失分。

德國鐵娘子梅克爾在今年初還聲勢低迷，政壇原盛傳在今年便會終結她14年的總理生涯。但從3月初疫情擴大之後，德國採取的一連串防疫措施，包括禁足令、入境管理、商家和餐廳關門、在手機安裝追蹤程式等，使得梅克爾的淨支持率也一路回飆，從1月的-14到到3月24日的+7，一來一往上升了21點。

而與梅克爾相較最有感的，恐怕是日本首相安倍晉三。儘管日本已經將確診人數與死亡人數控制下來，但仍未轉成對安倍的支持率。他的聲勢持續下滑，淨支持率從1月的-17到到3月24日的-23，顯見人民還在觀望安倍因應武漢肺炎的善後紓困與延後舉辦東奧等作為，要明確轉成信心可能還需要多一點時間證明政策是否有效。

截至4月13日，全球確診人數已達191萬，即將突破200萬關卡。政治人物在危急時刻的言行舉措動見觀瞻，民意雖如流水時漲時退，但作為守衛在人民健康第一線的國家領袖，防疫這場持久戰，對於全球政治人物都是一場大考驗。

Morning Consult以每日平均315到616份訪談資料，追蹤全球12國政治領袖的民意調查，美國則是平均每日做到7,126份訪談資料。

主要網站資料來源： https://morningconsult.com/form/approval-rises-for-world-leaders-amid-pandemic/

文章來源：今周刊

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