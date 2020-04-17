1.G7力挺世衛 抨擊川普防疫當頭斷炊添亂

美國總統川普指責世界衛生組織（WHO）處理2019冠狀病毒疾病不當，決定暫停資助。但在7大工業國（G7）視訊峰會中，西方國家領袖沒站在美國這邊，而是強力支持世衛。

英國「衛報」報導，全球衛生官員都譴責川普在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機當下中止金援世衛的決定。新型冠狀病毒在全球累計造成超過200萬人感染、近14萬人喪命。

G7其他各國領袖今天聲援世衛，呼籲跨國合作。G7成員除美國，還有德國、加拿大、法國、英國、日本、義大利。

路透社報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）強調，全球必須加緊合作面對疫情，美國決定暫停金援世衛組織，但她仍呼籲支持世衛。

梅克爾在視訊會議中表示，只能以強而有力且協作的跨國因應方式處理這場危機，她全然支持世衛組織，並指出G7國家有幫助非洲國家抗疫的特殊責任。

另據衛報，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也說：「國際必須合作，而世衛組織是合作及協調中的重要一部分。我們承認有些質疑，但保持協作度過難關也很重要。」

白宮則堅稱，G7會中也有支持美國對世衛批評的聲音，「對話主要集中在世衛組織缺乏透明及對這場大流行病的長期處理欠佳。領袖們呼籲全面檢討及進行改革」。

美國每年約提供逾4億美元給世衛組織，是最大資助國，但近期屢屢指責世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）從疫情一開始就不願得罪中國。一般認為，川普為在11月大選贏得連任，在疫情初期輕忽導致危機昇溫而挨轟，急著想把焦點轉移到中國影響力漸增。

其他G7領袖雖也質疑世衛及中國處理疫情的方式，但都認為不適合在疫情期間斷金援、干擾世衛組織的領導。

英國外相拉布（Dominic Raab）代替因染疫而休養的英國首相強生（Boris Johnson）出席會議。拉布說，疫情獲得控制後，「我們不能像往常一樣行事，必須提出一些關於事發原因的嚴苛問題。必須要有非常深入的研究，並檢討疫情爆發的教訓」。

英國這個月增加對世衛的金援，官員也承認世衛涉入微妙的外交動作，以換取中國允許專家團到境內調查疫情。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在會後聲明中呼籲全球領袖為5月4日的一場國際線上誓師大會做出貢獻，以加強一般性準備、確保有充足資金研發及日後的疫苗分撥。

歐盟這場線上誓師會議有助彌補美國中斷資助世衛後留下的財務大洞；歐盟正嘗試籌募多達80億美元款項。

（中央社）

2.安倍口罩開始發送 花費大尺寸小引質疑

日本首相安倍晉三為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19），花費約466億日圓發給每戶2枚布口罩，被戲稱為「安倍口罩」，並從今天開始發送，但因花費大、口罩尺寸小也引發質疑。

日本時事通信社報導，日本政府發放給各家戶的布口罩，東京都內今天從人口最多的世田谷區開始配送，郵差上午依序將每戶2個布口罩投入民眾家中信箱。

住在世田谷區的81歲高齡女性說，布口罩比想像中來得厚；她實際戴上後說，「雖然希望口罩能再大一些，但無法抱怨」。

家中有4名成員的34歲女性拿到口罩沒有開封說，因為家裡還庫存不少口罩，所以可能會捐給其他人用。

負責配送口罩的男性郵差說，體積比想像來得大，所以一次能攜帶配送的量有限。

這些布口罩將先從確診人數較多的都會區開始配送，之後再依序配送到全日本各家戶，預計5月中旬完成全境配送作業。

布口罩每枚約200日圓，加上配送費用總計需花費約466億日圓（約新台幣130億元），也因此招致在野黨批評與質疑，甚至被揶揄是「安倍口罩」。

日本琉球新報報導，日本政府之前已針對照護設施等優先配送布口罩，有人認為這款布口罩尺寸太小並不實用，「國會議員都戴外科手術口罩，為什麼給現場工作人員的卻是布口罩」？有沖繩縣民眾甚至說，如果配送給民眾的是這樣的布口罩，「就不必了」。

沖繩本島南部一處照護設施，作為優先配送對象8日就拿到布口罩。一名40多歲的女性職員說，口罩太小很難用，紗布太厚很難呼吸，對她們這種必須走動的工作來說並不實用。

（中央社）

3.印度央行調降附賣回利率1碼 基準利率維持不變

印度央行周五宣布附賣回利率（reverse repo rate）調降1碼（25基點），以促進銀行放款，並提振經濟成長。

印度央行總裁達斯（Shaktikanta Das）表示，附賣回利率從4%調降至3.75%，此決議立即生效。此外，該央行維持基準的附買回利率（Repo Rate）不變，為4.40%。

達斯表示，新公布的舉措旨在維持金融體系充足的流動性、促進銀行信貸流動，以及緩解資金壓力。為了防止新冠肺炎疫情擴散的封鎖措施，已經使經濟活動陷入停滯。他表示，國際貨幣基金（IMF）預測印度今年經濟將僅成長1.9%，卻是G20國家中最高的成長率。央行將密切監測防疫期間的情勢發展，並動用所有工具應對新冠肺炎大流行的衝擊。

（時報資訊 柯婉琇）