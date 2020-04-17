國泰關美國空服員外站 逾200名員工恐被裁員

《香港01》報導，新冠肺炎疫情大流行令全球旅遊幾乎停頓，國泰航空決定，關閉駐美國的空服員外站。目前國泰在美國3個城市，紐約、舊金山和洛杉磯，均設有空服員外站，共聘286名駐美空服員。公司現正與同事及工會溝通。

報導稱，國泰機艙服務部總經理毛潔瓊，向以美國為基地全體機組人員發內部信，宣布會全面關閉美國機組人員基地，相關基地人員也會被裁員。員工最後上班日期為今年6月20日。

她指出，目前客運機隊近乎停飛，4月份公司從香港飛往美國的航班，僅剩下每周2班前往洛杉磯的航班。

國泰於上月初宣布關閉在溫哥華外站，該外站涉及147名員工，當時公司發言人回覆指出，會與工會進行溝通。在2019年時，國泰已關多倫多外站，並將部份員工轉到溫哥華外站。

新冠肺炎疫情爆發，多國宣布封關，讓全球航空業陷入經營困難，國泰昨日已指出，3月客運量按年大跌9成，又預料本月日均客運量不多於1000人。

國泰航空在今年4﹑5月，只會運營少數基本客運航班，相當於正常運力3％，會採取一切可行措施，在未來數月削減開支及保留現金，以渡過這場風暴﹑於危機過後仍具競爭力，協助香港復甦。

（中時 藍孝威）

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