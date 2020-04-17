新加坡確診數連日暴增 5大防疫弱點畢露

新冠肺炎肆虐全球，新加坡近日爆發移工宿舍群聚感染，昨天新增728人確診，再創單日確診新高。媒體分析，星國抗疫工作有5大弱點，包括高密度移工宿舍、違反社交距離等。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，到昨天為止新加坡累計4427人確診，10人不治。新加坡疫情一度趨緩，但近日爆發移工宿舍群聚傳染，確診病例急遽上升，13日至15日的確診人數分別為386、334、447人；新增確診病例大多是住在移工宿舍的勞工。

新加坡「海峽時報」（The Straits Times）今天報導，專家警告移工宿舍群聚感染曝露新加坡防疫弱點，恐導致疫情變得更加複雜，連同其他弱點依然存在，除非每個人都保持警覺，否則可能爆發更大的感染群。以下是海峽時報整理的5大重點。

● 外籍移工宿舍

移工宿舍人口密度高，必須與他人共享生活及睡覺空間，也代表疫情可能快速散播，如同過去幾天出現的大量移工確診人數。

新加坡43處專供移工的宿舍，已有19處出現群聚感染，超過2000人確診；這19個裡面又有12個已被政府劃為隔離區，意即裡面所有的移工都必須在房間內隔離14天。截至昨天為止，S11榜鵝外籍勞工宿舍是目前最大的感染群，共979人確診。

● 老人安養院

老人家被感染後較易出現嚴重症狀。新加坡目前死於新冠肺炎的患者年紀都超過60歲。有些安養院已傳出確診病例，包括李亞妹安老院（Lee Ah Mooi Old Age Home）出現感染群，累積16人確診、2人不治，死亡病例都是86歲的女性。

● 頻頻違反社交距離措施

多人群聚、密切接觸好幾個小時，可能導致多重感染。裕廊戰備軍人協會俱樂部的私人晚宴就是一個例子，目前已有47例感染。

新加坡政府已祭出嚴格的社交距離措施，每天派出3000名執法人員與「安全距離大使」等，確保民眾確實遵守社交距離措施。自從4月7日祭出更嚴格的安全距離措施以來，星國政府仍發出超過6200次警告，以及逾1000張罰單。

● 兒童照顧中心及幼兒園

雖然全球這波疫情裡，兒童感染率算低，但許多兒童是無症狀感染者且可能無意中將病毒傳給家中長者。新加坡目前已出現2個感染群，共有30人感染，另外還有10個案例分別出現在10個不同的照顧中心；40個確診者包括照顧中心的兒童、職員及他們的家人。

為遏止病毒在本地傳染，自8日起，兒童照顧中心及幼兒園暫停一般服務，僅提供有限服務。從事必要性服務工作的家長若無法找到其他替代方案，才能把孩子送到照顧中心或幼兒園。

早期兒童發展局（Early Childhood Developmet Agency）發言人指出，「阻斷措施」實施期間，有超過1200家幼兒園照顧約一萬名兒童，約佔全新加坡幼兒園註冊人數的5%。

● 職場

約20%的職場工作者持續到辦公處所上班，這是因為他們被視為從事必要服務工作。星國政府正研議減少提供必要服務工作的公司數量，讓更多人可以在家工作，藉以阻止病毒傳播。

保持營運的企業應做好預防措施，包括要求員工分流上班、戴口罩及分開用餐。

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