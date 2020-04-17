矛頭又對準武漢實驗室？川普：已與習通話討論

關於正襲捲全球的新冠病毒起源仍眾說紛紜，而美媒《福斯新聞》指出新冠病毒源自武漢一家實驗室，而先前曾表示美國正在調查中的總統川普也表示，他已與中國大陸國家主席習近平通話過並曾提及此事，但不願意進一步提供相關細節。

親川普與共和黨的《福斯新聞》15日報導指出，毒源於武漢一座實驗室，不過當初並非作為生化武器之用，而是大陸一部分想要展現自己找出病毒並與之對抗的能力與美國相當，不過執行病毒實驗的武漢實驗室內部寬鬆安全標準，造成人員感染病毒並出現在附近這個菜市場，讓病毒由此開始向外擴散。

對此，川普對於武漢實驗室的相關報導表示，美國正在對這種情況進行非常徹底的調查，並表示已與習近平討論武漢實驗室一事，不過此時他不願意討論他與習之間就該實驗室實際上說了什麼，僅表示「我將告訴你更多我們所聽到的事」。

而華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）14日刊文指出，美駐北京人員兩年前就曾示警華府，武漢病毒研究所有管理與安全疑慮，旗下的蝙蝠冠狀病毒研究恐引發類SARS大流行疾病，當時更建議美國政府給予研究所更多關注與協助，主要原因是蝙蝠冠狀病毒研究雖重要，但也充滿危險性，而這消息當時一度引起美國政府內部討論，但未曾獲得結論。

另外據路透社報導，美國參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席密利（Mark Milley）14日說，美國情治單位表示這種病毒可能是自然產生的，反對病毒源於陸實驗室的說法，但兩種可能性都還無法證實。

事實上，外界早有傳聞指出新冠病毒是「人造」，但來自全球的科學家早已於2月19日投書國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet），強烈譴責此類的陰謀論。文章表示，全球的科學家已經對病毒全基因組進行分析，並證明新冠病毒和其他很多新發病原一樣，來自於野生動物；而陰謀論不單製造恐慌、謠言、偏見，而且影響全球共同抗疫。

文章來源：Coronavirus: Donald Trump says he discussed Wuhan laboratory connection with Xi Jinping



（中時電子報 馮英志）

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