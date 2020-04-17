新冠感染率比台還低！越南抗疫成功的秘密

新冠肺炎蔓延全球，台灣、南韓、新加坡的防疫經驗受到各國及國際媒體讚揚，不過鄰國越南的疫情數據也不賴，至今仍維持0死亡神話，甚至有外媒指出，新冠感染率還比台灣低。越南抗疫成功，主要歸功於政府及早啟動防疫機制、祭出大規模隔離手段、嚴格執行懲罰措施，以及社會展現高度團結等4大原因。

德新社報導，儘管和大陸接壤，越南的新冠肺炎疫情數據卻相當漂亮，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計數據，截至14日，越南只有266人確診，而且0死亡，感染率甚至比台灣、新加坡、南韓都還要低。報導指出，越南至今已有12.1萬人進行病毒檢測，超過7.5萬人被隔離。

越南防疫成功究竟有什麼秘密？主要可歸納出4點。第一，越南政府很早就啟動防疫機制了。世界衛生組織（WHO）駐越南代表朴啟東（Kidong Park）指出，在大陸傳出疫情後，越南於1月初展開風險評估工作，並且成立「新冠肺炎預防與控制國家指導委員會」（National Steering Committee for Covid-19 Prevention and Control），立即推行全國性的防疫計畫。

第二，祭出大規模隔離政策。越南於1月開始關閉學校；3月16日開始大規模隔離，成千上萬名從疫情嚴重國家入境的旅客必須強制住進類似軍營的隔離所；3月25日，禁止所有國際航班起降；4月1日，當確診案例還不多的時候，越南就宣布全國大規模封城。至今，上述這些封鎖措施還沒有鬆動跡象，境內多數國內航班、火車、公車停擺，各省甚至要求來自首都河內的旅客必須隔離。河內是越南疫情最嚴重的城市。除此之外，社區、街道、大樓如果出現確診病患，也都必須進行隔離。

第三，越南祭出嚴格的懲罰機制。胡志明市官方就貼出公告，指出任何人如果不戴口罩，被發現將危險疾病傳染給其他人的話，將會面臨最高12年的有期徒刑。上月10日，一名男子就因為拒戴口罩，被判處9個月刑期。

第四，越南民眾展現高度團結。住在河內的經濟學家阮文莊（Nguyen Van Trang）指出，她的父母就說，自越戰以來，還沒看過越南民眾展現這樣高度的順從、紀律、以及團結。

越南前衛生部預防衛生局局長阮輝娥（Nguyen Huy Nga）也點出越南至今仍能維持0人死亡的關鍵，她在社群媒體上發布的一篇貼文指出，越南沒有嚴重的社區傳播情形，因此年長患者很少，加上總確診人數不多，所以醫療設施、藥品、醫生等資源都相當充足，足以照顧所有患者。此外，越南2003年也有對抗SARS的經驗，當年越南是大陸以外第一個出現病例的國家，不過後來也是第一個被WHO證實控制住疫情的國家。

文章來源：No deaths: the world can learn from Vietnam’s coronavirus response

（中時電子報 吳映璠）

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