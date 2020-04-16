G7領袖視訊會議 共抗新冠並籲WHO改革

七大工業國集團（G7）領袖16日舉行視訊會議，同意採取一切必要措施，共同對抗新冠肺炎公衛危機。同時也認知世衛在疫情資訊的缺乏透明度與長期管理不善，呼籲進行徹底改革。

川普今天上午主持G7領袖視訊會議，這是3月16日後，7大主要工業國家領袖再次針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情召開會議討論因應之道。

白宮提供的資料指出，7國領袖一致同意繼續採取一切必要措施，協調一致全球因應措施，以面對這場健康危機與人道及經濟災難。

7國領袖也認知，G7國家每年向世界衛生組織（WHO）提供超過10億美元資金。在今天的會議中，各國領袖對世衛在因應大流行疾病的缺乏透明度與長期管理不善進行廣泛討論，呼籲對世衛進行徹底檢討與改革。

會議討論疫情資訊共享，公開相關數據與研究成果。G7領袖也將責成相關部會首長共同合作，在允許G7國家透過更具彈性的公共衛生體系與可信賴的供應鏈基礎上，為G7所有經濟體做好重建經濟的準備。（編輯：徐崇哲）1090417

白宮：G7領袖要求徹底檢討與改革世衛

白宮表示，七大工業國集團（G7）領袖要求對世界衛生組織（WHO）進行徹底檢討與改革，並同意確保全球採取協調一致作法來應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情。

在和G7領袖舉行視訊會議後，白宮發表聲明指出：「G7領袖同意持續致力於採取每個必要的措施，以確保全球強力並協調一致應對這場健康危機以及相關的人道與經濟災難，並展開強而有力且可長可久的復甦。」

聲明說：「G7領袖認知，G7國家每年捐助世衛組織超過10億美元，他們的對話重點大多集中在世衛的缺乏透明以及世衛在這場疫情中長期的處理不當。這些領袖要求徹底的檢討與改革程序。」

美國總統川普指控世衛隱匿中國疫情爆發的規模，對北京唯命是從，揚言要砍斷美國的金援。