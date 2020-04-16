英國新冠肺炎疫情嚴峻 禁足令延長3週

英國外相拉布（Dominic Raab）16日宣布，政府評估認為若現在解除禁足令將危害大眾健康與經濟，因此禁足令將延長「至少」3週，確切解禁時間表尚不得而知。

英國從3月23日開始施行禁足令，限制民眾待在家中，僅有擔任重要工作且無法在家工作者可以外出上班。民眾在外也不許有2人以上群體聚集。政府每3週進行檢討，判斷禁足令是否延長。

拉布下午在疫情例行記者會表示：「我們仍沒有看到感染率下降至所期望的地步。」

英國過去24小時死亡人數增加861人，目前染疫不治患者來到1萬3729人，高居全球第5，僅次於美國、義大利、西班牙和法國。

拉布表示：「隧道的盡頭出現一絲光明，但我們現在處於這場傳染病非常脆弱且危險的階段。如果急著鬆綁措施，將抱著過去所有犧牲都毀於一旦的風險。」

他表示，評估認為禁足令必須繼續施行，在解禁之前有5項條件必須達成。第一，要確保國家醫療保健服務（NHS）能夠應付得來。這場疫情延燒至今，英國政府持續對民眾宣導的口號就是「待在家中、保護NHS、拯救性命」。

拉布指出，其次是要看到每日的死亡人數「持續」下降。英國從4月7日以後，每日死亡人數都在700人以上，4月10日更逼近1000人，有980死。

他表示，第3項條件是有可信證據顯示，感染率下降至「可控制的水準」。第4是確保篩檢量能以及個人防護裝備（PPE）充足。第5是，確信任何政策改變都不會造成第二波傳染爆發。

拉布表示，最糟糕的就是過早解除禁令，結果導致第二波疫情爆發，打擊NHS與英國人民。

拉布表示，他無法提供確切的解禁時間表。

他說：「我了解這很艱難。每次我來到這裡，念出這些（死亡）數字，然後想到這些人的子女現在經歷的事，想到他們的兄弟姊妹、孫子孫女，想到那些被留下的人。但這只讓政府更專注於任務。我知道我們必須團結，必須全國一起奮鬥。」