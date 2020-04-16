驚！新冠首傳屍傳人 泰法醫確診病逝

泰國科學家說，一名法醫因從死屍感染新冠肺炎，而出現了世界第一宗屍傳人的病例。

據《商業週刊》（Business Week）與《商業內幕》（Business Insider）網報導，《鑑識與法醫學期刊》（Journal of Forensic and Legal Medicine）4月11日刊登一封由曼谷RVT醫學中心（RVT Medical Center）和海南醫學院（Hainan Medical University）專家所寫的信件，提到3月時有1名曼谷法醫確診後死亡，文中說這是首宗遭屍體感染的案例。

目前科學家還無法確定，新冠肺炎病患死後，病毒能在屍體能存活多久。而泰國在新冠病患死後，並未例行加以檢查，因此難以明確了解實際狀況。因此，信中指出，現在沒有確切的數據顯示，究竟有多少屍體內仍存有新冠肺炎病毒。

不過，他們認為，法醫的死和屍體有關，因為從事這行的人不太可能和新冠病患接觸，但可能接觸了生物樣本和屍體。信中建議，從事法醫工作者必須比照其他一線醫護人員，從頭到腳全副武裝，並遵守消毒規定，以免遭感染。

不過，世界衛生組織（WHO）的準則稱，屍體傳染病原很罕見，一旦人死後，多數病原都無法在屍體內存活太久。反之，英格蘭公共衛生署（Public Health England, PHE）說，處置新冠病患屍體有風險。該署3月31說，確診病患死後體液和組織仍很可能有傳染的風險，因此處置時應該要小心。

文章來源：CORONAVIRUS SPREADS FROM DEAD BODY IN FIRST REPORTED CASE OF ITS KIND

文章來源：The first case of someone dying after catching COVID-19 from a dead body was a forensic worker in Thailand, scientists say

（中時電子報 楊幼蘭）