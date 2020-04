驚！新冠首傳屍傳人 泰法醫確診病逝

泰國科學家說,一名法醫因從死屍感染新冠肺炎,而出現了世界第一宗屍傳人的病例。

據《商業週刊》(Business Week)與《商業內幕》(Business Insider)網報導,《鑑識與法醫學期刊》(Journal of Forensic and Legal Medicine)4月11日刊登一封由曼谷RVT醫學中心(RVT Medical Center)和海南醫學院(Hainan Medical University)專家所寫的信件,提到3月時有1名曼谷法醫確診後死亡,文中說這是首宗遭屍體感染的案例。

目前科學家還無法確定,新冠肺炎病患死後,病毒能在屍體能存活多久。而泰國在新冠病患死後,並未例行加以檢查,因此難以明確了解實際狀況。因此,信中指出,現在沒有確切的數據顯示,究竟有多少屍體內仍存有新冠肺炎病毒。

不過,他們認為,法醫的死和屍體有關,因為從事這行的人不太可能和新冠病患接觸,但可能接觸了生物樣本和屍體。信中建議,從事法醫工作者必須比照其他一線醫護人員,從頭到腳全副武裝,並遵守消毒規定,以免遭感染。

不過,世界衛生組織(WHO)的準則稱,屍體傳染病原很罕見,一旦人死後,多數病原都無法在屍體內存活太久。反之,英格蘭公共衛生署(Public Health England, PHE)說,處置新冠病患屍體有風險。該署3月31說,確診病患死後體液和組織仍很可能有傳染的風險,因此處置時應該要小心。

文章來源:CORONAVIRUS SPREADS FROM DEAD BODY IN FIRST REPORTED CASE OF ITS KIND

文章來源:The first case of someone dying after catching COVID-19 from a dead body was a forensic worker in Thailand, scientists say

(中時電子報 楊幼蘭)