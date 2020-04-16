狂飆！台積電ADR大漲5.5% 領漲美科技股

經濟數據疲軟 美股依舊收漲

儘管美國上週524萬人初次申請失業給付，4週來累計超過2200萬人，華爾街股市周四仍震盪收高。

道瓊工業指數終場上漲33.33點，漲幅0.14%，收在23537.68點。

標準普爾500指數終場上漲16.19點，漲幅0.58%，收在2799.55點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數終場上揚139.19點，漲幅1.66%，收在8532.36點。另外，受惠台積電ADR狂飆逾5.5%，激勵費城半導體指數大漲2.61%；台積電狂漲獲市場認同主因，係今年首季EPS達4.51元，毛利率逾5成，且第二季展望、年度資本支出等皆優於市場預期。

疫情可望趨於平穩 歐股漲多跌少

歐洲股市今天漲多跌少，主因西班牙與義大利2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）每日新增病例減少，增添疫情正趨於平穩的跡象。

英國倫敦FTSE 100指數上漲30.78點，漲幅0.55%，收在5628.43點。

德國法蘭克福DAX 30指數上漲21.78點，漲幅0.21%，收在10301.54點。

巴黎CAC 40指數小跌3.56點，跌幅0.08%，收在4350.16點。