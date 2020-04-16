美航空業救命錢 只夠撐幾個月





美國航空業在疫情爆發後生意一落千丈、個個面臨破產危機，終於等到政府出手相救，但財政部提出的250億美元航空業紓困金頂多只能撐幾個月。倘若今年秋天旅客需求還是不見起色，航空業依舊無法脫離險境。



財政部在14日和達美航空、美國航空、聯合航空、西南航空等10家美國航空公司達成協議，將從國會通過的2兆美元振興計畫中撥款250億美元做為航空業紓困金。



這筆金額主要用來協助航空公司發放薪資，避免航空業75萬名員工在這波疫情中失業。凡是接受政府紓困的業者，在今年10月前都不能裁員或強迫員工放無薪假，且業者必須接受政府持有少數股權。



以美國航空為例，該公司在接受紓困之餘還向政府申請47.5億美元貸款，交換條件是讓政府持有多達12％股權。根據協議，政府也將分別對西南航空及達美航空持股0.5％及1％。



儘管如此，許多業者依舊擔心這筆救命錢撐不了幾個月，畢竟疫情爆發以來各地實施旅遊禁令已讓航空業需求銳減95％，且短期內旅客恐怕都不敢再搭飛機。



聯合航空15日宣布，5月營運航班只剩原本的10％，6月恐怕也如此。該公司執行長穆諾茲（Oscar Munoz）表示：「產業現況之嚴峻，超乎振興方案能力所及。」



美國航空執行長帕克（Doug Parker）也表示：「我們顯然已在谷底，問題是我們要多久之後才能爬出谷底。」他認為除非航空業需求在第二季之後逐漸回溫，否則政府紓困金恐怕不夠用。



政府紓困金雖緩解航空業一時資金危機，卻也讓負債累累的業者承擔更多壓力，因為根據協議業者必須償還30％的紓困金，比重超乎預期。此外，協議也要求航空公司維持所有國內航線營運。

聯合航空表示：「持續讓近乎無人的班機飛往旅客需求不敷成本的航點，不僅商業利益不足，也浪費航空公司寶貴資源。」業者正為此與交通部協商，希望營運航線能排除尚未解除封城的國內地區。