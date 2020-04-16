未來45天！美國金融史上最關鍵時期

美國經濟飽受新冠肺炎衝擊，上周首次申請失業救濟人數再次超過500萬水平，但美國總統川普宣稱美國疫情已過高峰，美國疾管局（CDC）也指約20個州可望下月復工，美股在台灣時間16日晚間開盤，道瓊開盤上升近50點，但迅速跌逾百點。

美國上周初領失業救濟金人數達524.5萬人，連續3周破500萬人，反映大規模停業持續衝擊美國就業市場，美股早盤漲跌互見，道瓊工業指數來到23,378.14 點，下跌126.21點、跌幅0.54%；標普500指數在2,787.14點，上漲3.78點、漲幅 0.14%；那斯達克指數來到8,452.76點，上漲59.58點、漲幅0.71%。

美國初領失業金人數前2周都超過600萬人以上，雖然本周人數略為減少，但已經是連3周人數超過500萬人，反映美國就業市場持續受到大規模商業活動暫停的衝擊。

根據投資顧問公司Alan B. Lancz & Associates總裁蘭茨（Alan Lancz）15日表示，未來45天將是美國金融史上最關鍵時期，蘭茨認為，即使美國經濟復甦，最好的情況仍將只是U型復甦，企業和消費活動的反彈將漫長而緩慢。

（中時電子報 CTWANT）

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