美失業率恐飆15% 失業人數破2,100萬

美國勞工部公布上周初領失業救濟人數達525萬人，使得過去4周總請領人數超過2,100萬，以此推估，美國失業率可能飆至15％，將創下1930年大蕭條以來新高紀錄。

根據勞工部的統計，在截至4月11日止當周，初領失業救濟金人數達525萬人，雖較之前兩周的620萬與680萬下滑，但累計過去短短一個月初領失業救濟人數突破2,100萬，改寫歷史新高。前紀錄是1982年秋天，但也才270萬。

一個半月前，單周初領失業救濟人數還在20萬出頭的50年低檔，續領失業救濟的人數也才170萬人，顯見疫情肆虐讓美國企業措手不及，經濟急凍恐讓美國出現1930年大蕭條以來最慘烈的失業潮。

經濟學家表示，若按照請領失業救濟金人數推估，美國失業率將會飆高至15％，是近90年最高，這還是包括有領薪資但其實未工作的勞工，不然失業率還會更高。

請領失業救濟人數雖見下滑，但專家普遍認為，企業大舉裁員與放無薪假的慘況將會持續到4月底甚至5月初。

而失業勞工何時可重回工作崗位要取決於美國經濟復工的速度，美國總統川普周四計畫宣布各州解除封城管制的聯邦政策指引，但許多州長都表態，鑒於疫情還在蔓延，他們目前無意進行解封。

與此同時，聯準會（Fed）周三公布最新褐皮書報告，指受到新冠肺炎疫情快速發燒下，迫使全美企業暫停營業並裁減員工，「經濟活動急遽萎縮」。

褐皮書報告為截至4月6日止的資料，顯示「疫情已為禍美國經濟好幾周，這期間整體經濟活動突然劇烈萎縮，造成大幅失業與薪資下滑。」

更糟的是，受訪企業表示短期內情勢還會進一步惡化，裁員潮還會擴大。此外，由於需求急凍，部分產品的價格明顯走跌，若趨勢不變，可能會出現通縮危機。

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