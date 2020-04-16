油價太慘烈！川普撒錢叫油商「自宮」

即使美國總統川普出手搞定減產協議，油價仍持續崩潰。外媒報導，川普政府考慮付錢給美國頁岩油業者，要求他們暫時不要開採石油，除了可穩住油價，還能幫助油商免於破產。消息傳出後，激勵紐約油價周三跌深反彈，暫時收復20美元重要關卡。

美國不具名官員透露，美國能源部已草擬一份計畫補償石油業者，要求他們暫時別開採高達3.65億桶的原油蘊藏量，等於付錢把這些未開採的原油視為美國政府緊急儲備的一部分。

如果此項計畫獲准執行，美國國會需撥款數十億美元來支付，可謂前所未見。

高盛商品分析師Damien Couravalin日前表示，雖然達成歷史性協議，但減產太遲，規模也不夠，預期油價未來幾周內將持續下跌，維持20美元看法不變。

S&P Global Platts全球分析主管 Chris Midgely也認為，減產難以抵銷近期每日1500萬至2000萬桶的供給過剩，5月原油儲存滿出來也不意外。他說，除非OPEC再採取進一步行為，否則減產無法對油價帶來持續性的支撐。

（中時電子報 吳美觀）

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