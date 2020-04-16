美股道瓊下挫445點 疫情衝擊經濟數據淒慘

美股今天拉回，道瓊指數下挫445點，創兩週來最糟表現。受新冠肺炎衝擊，全美零售銷售驟降，銀行業績因備抵呆帳而大受影響，沖淡投資人看好經濟重上軌道的樂觀氣氛。

道瓊工業指數昨天猛漲558點氣勢盡失，終場下跌445.41點，跌幅1.86%，收在23504.35點。標準普爾500指數下挫62.7點，跌幅2.2%，收在2783.36點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌122.56點，跌幅1.44%，收在8393.18點，連4紅止步。

道瓊指數與標普500指數都寫下1日以來最糟單日表現。標普500指數11大類股全面收黑，能源、材料、金融股跌幅都超過4%，表現最差。

美國銀行（Bank of America）與花旗集團（Citigroup）首季獲利銳減逾40%，財報公布後，股價分別重挫6.5%、5.6%。

財報季打頭陣的全美大型銀行讓投資人見識2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊業績的程度。眼見經濟難逃衰退，美銀、花旗、摩根大通（JPMorgan Chase）與富國銀行（Wells Fargo）提列數十億美元貸款損失準備金，獲利驟降，導致金融股賣壓沉重。

指標科技股表現不一。蘋果公司（Apple）股價下挫0.9%；疫情下的「宅經濟」概念股持續走揚，亞馬遜（Amazon.com）與網飛（Netflix）分別上漲1.1%、3.2%。

費城半導體指數下跌2.82%，30檔成分股中，只有超微（AMD）股價小漲0.1%，其餘全面收黑。台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.9%。

全美10大航空公司昨天與財政部達成協議，將取得數十億美元金援，避免裁員。聯合航空（United Airlines）與美國航空集團（American Airlines Group）股價分別上漲3.1%、2.9%。

在疫情衝擊下，美股2月創歷史新高後迅速回檔。道瓊指數3月23日跌至3年多來最低點，隨後在聯邦政府2兆美元振興方案、聯邦準備理事會（Fed）強力救市、全美疫情趨於穩定支撐下強勢反彈。即使今天拉回，道瓊指數仍比前波低點高26.4%。

不過，最新公布的數據將投資人目光焦點拉回當前經濟因防疫而大規模停擺的慘況。

美國商務部於美股開盤前公布，全美3月零售銷售月減8.7%，創1992年數據開始彙編以來最大單月降幅。即使雜貨店因民眾囤貨而業績暢旺，仍無法彌補餐廳、服飾店等商家停業的缺口，而且美國經濟3月後半才幾近停擺，意味4月零售數據可能更糟。

為度過寒冬，美國零售業紛紛裁員或放員工無薪假，3週內超過1600萬人申請失業給付，危及占美國經濟約7成的消費支出。一旦經濟重啟緩慢，業者可能不願馬上回聘員工，恐拖慢經濟復甦。

與此同時，聯準會最新數據顯示，美國3月工業生產滑落5.4%，創1946年以來最大單月降幅；占最大比重的製造業生產銳減6.3%，同樣創二戰結束以來最糟紀錄。

聯準會在最新「褐皮書」（Beige Book）調查報告中指出，受疫情影響，全美經濟活動「劇烈且突然收縮」，造成員工失業與工資降低；企業普遍預期短期內情況將惡化，進一步裁員勢不可免。