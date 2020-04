這地方若流行新冠 第4波流行恐難避免

新冠病毒COVID-19幾乎不受地域與氣候的限制,已經擴散到全球,對於歐洲和美國這樣的已開發國家都很棘手,至於公衛條件落後的國家,更顯得束手無策。全球衛生專家警告說,一旦該病在非洲流行,那麼第4波爆發可能再次襲捲歐洲與美國。

太陽報(The Sun)報導,最近幾個月,新冠病毒席捲了亞洲,然後是歐洲和北美,再來是中東地區,然後進入印度次大陸與非洲,不過世界衛生組織,公共衛生與人權中心主任勞倫斯·高斯汀教授( Lawrence Gostin)認為,現在新冠病毒在發展國家還沒有真正暴發,一但出現大流行,可能會造成新一波的全球疫情。

高斯汀教授在BBC電台的節目中說:「新冠病毒即將像雪崩一般,穿越撒哈拉以南的非洲地區,也可能會在印度大幅擴散。我預測,如果疫情在這些公衛與醫療不足的國家失去控制,那麼美國和歐洲,可能面臨第二波、第三波、甚至第四波的大流行。」

高斯汀教授也不同意川普停止支持WHO的做法,他對於川普此舉感到「震驚」,並表示這項決定,可能會對全球產生「毀滅性影響」。

文章來源:WAVES OF CONTAGION Four waves of coronavirus could sweep Europe and US once killer bug takes hold in Africa, expert warns

(中時電子報 江飛宇)