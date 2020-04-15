川普組經濟顧問團 力邀庫克助陣

美國總統川普14日表示，他將從各行各業徵召逾200名領袖組成經濟復甦顧問團，成員涵蓋蘋果執行長庫克、沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）與NBA主席席佛（Adam Silver）等，希望聽取他們建言以制定重啟經濟計畫，不讓疫情持續打擊經濟。

此顧問團全名為「偉大美國人經濟復甦團隊」（Great American Economic Revival Industry Groups），成員來自於各領域，包括商界、醫療、政治、運動、農業、國防、金融，同時涵蓋工會與智庫成員。

此團隊不僅包含與川普交情良好人士，包括蘋果庫克、對沖基金Citadel創辦人葛里芬（Ken Griffin）等，亦涵蓋過去曾批評他作為的人，像是前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）與達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）等。

川普亦邀請美國職棒（MLB）、美國職業足球（MLS）與高爾夫協會（PGA）等運動聯盟14位高層加入顧問團，請益重點擺在何時適合復賽。

川普也打算徵詢部分國會議員與州長意見，詳細名單將陸續公布。川普日前堅稱自己握有決定重啟經濟時間與方式的最終權力，但他14日身段放軟、表示願與各州合作。

川普表示，他將透過電話向這些專業人士請教。此顧問團與白宮防疫小組任務不同，後者負責該國公衛決策、目的在於防堵疫情擴散。

受到肺炎疫情衝擊，美國失業人口暴增、金融市場動盪，經濟前景一片黯淡，這恐怕危及川普連任選情，於是他三番兩次試圖重啟商業活動，希望盡快讓美國經濟重回正軌，不料遭遇公衛學者群起反對。

川普原本計畫於復活節前重啟經濟，如今目標則改成「4月底前部分復工」，原因在於白宮衛生顧問佛奇警告「放寬防疫措施過快，恐令疫情再次大爆發並傷害經濟」。

部分專家指出，川普傾聽各行各業聲音固然是件好事，但從過往經驗來看，他恐怕無法敞開心胸並接納不同意見。