兩大藥廠聯手開發肺炎疫苗

賽諾菲與葛蘭素史克（GSK）兩大全球藥廠將聯手開發新冠肺炎疫苗，並計畫趕在明年下半年正式將疫苗推出。

全球肺炎疫情日益惡化，也促使各大藥廠與生技業者正加快疫苗研發腳步。其中賽諾菲與葛蘭素史克兩家歐洲藥廠14日對外宣布，將聯手開發疫苗，希望今年稍後就能開始對人體進行測試，為明年下半推出時間表進行準備。

這兩大藥廠各自在疫苗研發領域擁有數十年的豐富經驗。賽菲諾與GSK市值加起來超過2千億美元，員工總數更高達20萬人。

它們在聲明中指稱，這項合作計畫旨在為全球更多人提供疫苗，盡早終結這次疫情，並協助全球在未來針對肺炎爆發能有更好的準備。不過兩家公司並沒有透露合作細節，或對未來疫苗產能做出任何預估。賽諾菲先前曾提到，以現有生產線計算，每年約可量產數億劑的疫苗。

賽諾菲與GSK還成立聯合任務小組，成員包括兩家公司高階主管，目標在於加快疫苗研發速度。

然而這項交易也凸顯出傳統大型藥廠與新興生技公司在開發疫苗所使用的技術有著鮮明的對比。前者因有豐富經驗，多使用已知的技術研發疫苗，至於後者則傾向用未經證實的新技術，發展對抗肺炎的疫苗。

以前者而言，它們現今所用的是多以蛋白質為主，加上佐劑結合而製成的疫苗。通常這種行之多年的技術需要更多時間，才能進行人體測試。

不過後者採納的新技術，則讓它們比大型藥廠更早進入臨床實驗。例如Moderna與Inovio兩家公司利用新基因技術所開發的實驗疫苗，目前已對健康自願者進行注射。

此外賽諾菲還與一家位於麻州的小型生技公司Translate Bio合作，開發以mRNA為技術的疫苗。GSK則將疫苗佐劑技術提供給包括昆士蘭大學與中國三葉草生物製藥等，協助它們進行疫苗開發計畫。