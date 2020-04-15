美航空業 與政府敲定金援協議

美國航空業周二已與財政部達成紓困協議，業者將以股權換取政府超過250億美元的金援，以度過新冠肺炎疫情帶來的景氣亂流風暴。

美國財政部周二表示，美國前12大航空公司中有10家已向政府表達參與上個月通過的2.2兆美元經濟振興方案，包括聯合、達美、西南與美國航空等四大公司都同意接受政府紓困。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，「政府將持續與其他航空公司協商，同時也在研議貨運業者與承包商的紓困方案，我們期待與業者完成最終協議，並盡快撥款。」美國總統川普指出，政府紓困可幫助航空業度過困境。

新冠肺炎爆發後，全球各個國家為抑止疫情蔓延紛紛採取鎖國管制措施，導致過去幾個月來搭機需求急凍，航空業者縮減航班的幅度上看七成，目前許多班次的載客量甚至寥寥無幾。

財政部表示，航空業紓困案包括共250億美元的直接援助，讓業者未來幾個月支付員工薪資與津貼。穆努欽指出，「薪資補助可以支撐美國勞工的生計，在保有航空業策略重要性的同時，還可讓納稅人取得適當的回報。」

達美航空預計取得54億美元紓困，其中包括16億美元10年期的貸款。另外，政府將保有在未來五年以每股24.39美元的價格認購達美約1％的股權，達美航空周二收24.54美元，今年初時股價逼近60美元。

美國航空表示將獲得58億美元的紓困，其中41億美元為直接援助，17億美元為低利貸款，另外再透過財政部專為航空業開辦的貸款方案申請47.5億美元的貸款。