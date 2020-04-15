零售、工業生產雙殺 美股驚跌

受到疫情影響，美國3月零售額衰退8.7％、跌幅改寫新高，而3月工業生產大跌5.4％，跌幅創下1946年以來最大，顯示新冠肺炎疫情已對美國經濟帶來衝擊。

受到這些利空因素影響，標普500指數15日盤中大跌2.57％，報2,772.84點，道瓊工業指數重挫2.39％，逾500點，至23,378.96點，那斯達克綜合指數下跌2.22％至8,333.08點。

美國商務部15日公布，3月零售額較前月衰退8.7％，不僅低於2月修正後的下跌0.4％、不如分析師預期的衰退8％，跌幅更創下政府1992年開始追蹤此數據以來的歷史新高。

美國3月零售銷售表現不佳，主因在於政府為了防堵疫情擴散而下令零售商店關閉，不僅壓抑各式產品需求，更拖累消費者支出銳減。

此外，聯準會公布3月工業生產大跌5.4％，跌幅創下1946年以來最大，不如市場預期的下跌4.1％。至於3月開工率則從77％降至72.7％，同樣低於分析師預期的73.8％。

另一方面，美國銀行首季獲利暴跌45％，原因在於該銀行提撥高額貸款損失準備金，以彌補疫情帶來的貸款損失，但此舉嚴重衝擊獲利。

同樣的，高盛銀行首季獲利重挫46％，原因是肺炎疫情打擊公司資產部門表現。高盛執行長蘇德蘶（David Solomon）表示，疫情衝擊商業活動，導致該公司獲利無可避免遭到拖累。

花旗銀行首季獲利亦大跌46％，主因同樣是該公司提撥大筆貸款損失準備金。花旗首季每股盈餘（EPS）為1.05美元，遠低於去年同期的1.87美元。

據金融數據供應商路孚特（Refinitiv）預估，標普500指數企業首季獲利恐較去年同期衰退10.2％。事實上，先前早有88家公司預警首季財報恐不如預期，也有不少企業撤回今年全年財測。