美國20％失業率 夢魘即將成真

媒體預測，明日發佈的初請失業金人數將飆升至大約550萬人。若這次預期成真，意味著四周之內有2,200萬人被登記為失業，大約八個人裡面就有一人失業，這基本完全砍掉了上一次衰退以來的新增就業。

高失業率，現在已經快速成為了美國的現實。一些經濟學家預測美國的失業率將會在本月底之前猛增至20%，並且不可避免。上週末，川普在社交平台上表示，上個月小企業裁員激增了1,000%，10%的美國勞動力現在失業。現在就連川普都擔憂起來，你就知道，就業形勢的嚴峻並不是玩笑。

同時，在新冠疫情對經濟的劇烈衝擊下，新增失業將有可能在接下來的幾個星期內保持在數百萬人。種種跡象顯示，經濟衰退的風險即將爆發。在疫情消退之後，等待美國將會是艱難的重建。

為了失業救濟金，許多美國人爭先恐後地擠向勞工局網站登記失業。雖然政府已經授權了數兆的刺激資金，但是資金獲取的滯後性和項目資金的短缺都可能將就業率推向更高水平。

華盛頓公平發展中心主管Claudia Sahm表示:「我們沒有能夠把2.2兆的資金在三周內輸入經濟體系。我們現在所面臨的問題是，美國人在疫情造成的經濟災難和試圖獲取救濟之間夾縫生存。」

同時，前美聯準會經濟學家Sahm聲稱，如果失業率居高不下，那麼30%的失業率將會從「僅僅存在於可能」變為「近在咫尺的未來」。

（中時電子報 趙永紝）

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