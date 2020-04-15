破天荒！日本3月外國觀光客銳減93%

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情全球延燒，日本政府觀光局今天公布推估數字，3月訪日外國觀光客較去年同期銳減93%，創統計以來最大單月衰退幅度。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府觀光局表示，推估3月訪問日本的外國觀光客約19萬3,700人次，較去年同期銳減93%。

訪日外國觀光客已呈現連續6個月衰退，3月衰退幅度超過2011年日本311大地震後的負62.5%，創統計以來最大幅度。

另外，單月訪日外國觀光客不到20萬人次的情況，則是繼1989年2月以來睽違31年再度出現。

以國家別來看，中國觀光客僅1萬400人次，較去年同期銳減98.5%；韓國觀光客也只有1萬6,700人，較去年同期減少97.1%。

不光是亞洲地區，美國訪日觀光客也減少87%；歐洲的義大利訪日觀光客減少90%、英國訪日觀光客也減少82.4%。

日本政府為了防疫，已拒絕73個國家或地區旅客入境日本，並籲請全球各國旅客（包括海外日本人）入境日本時，在指定場所待命2周，強化邊境管控。

日本觀光廳長官田端浩表示，這是非常大幅度的衰退，主因是全球性減少海外旅行、各國強化邊境管控，造成航班減少。

田端表示，全球各國本月仍維持相關入境管制措施，前景依舊嚴峻；雖然目前無法預料疫情何時能平息，但會致力打造一個能盡快安心旅遊的環境，讓國際性移動能早日恢復。

（中央社）

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