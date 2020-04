日厚勞省：日若不採取對策 恐近42萬人死亡

今(4/15)日國際財經新聞重點摘要:

1.日厚勞省: 日若不採取對策恐有近42萬人死亡

日本新冠肺炎疫情擴大,厚生勞動省群聚感染對策班估算,若完全沒有採取減少人與人接觸的防疫對策,日本國內恐將有約85萬人以上的重病患者,其中約半數的40萬人恐將死亡。

厚勞省群聚感染對策班15日公布此估算結果。負責估算的北海道大學理論疫學教授西浦博指出,所謂的重症患者是指,要用人工呼吸器等管理呼吸,或必須在集中治療室(ICU)中治療的病患。

估算的方式是以海外的流行為基準,假設1人平均傳染給2.5人的情況。若政府完全沒有採取籲請民眾減少外出等對策,15至64歳的重症患者將有約20萬1千300人,65歳以上的重症患者約65萬2千人,總計達85萬3千300人。

估算中以完全沒採取對策的情況預測,有49%的重症患者將死亡,即有約41萬8千人死亡。

西浦還指出,「新冠肺炎病毒只要大幅限制人與人接觸的機會,就可以阻止流行」,他強調,若能將人與人接觸的機會減少8成,只需約1個月就可以抑止流行。

(中時電子報 黃菁菁)

2.轟世衛因應疫情不當 美暫斷金援並尋求徹底改革

美國總統川普14日宣布暫停對世界衛生組織(WHO)提供金援之前,國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)即受訪表示,美國尋求「徹底改革」世衛。

川普今天宣布美方將暫時停止提供資金給世衛,指控這個聯合國組織未妥善因應2019冠狀病毒疾病(COVID-19)。法新社報導,病毒自去年底爆發以來,全球有12多萬人病故,近200萬人染疫。

美國是世衛最大資金捐助國,去年提供4億美元(約新台幣120億元)。

蓬佩奧向佛羅里達州廣播節目「早安奧蘭多」(Good Morning Orlando)表示:「世界衛生組織成立以來有些很好的成就,這次卻很遺憾的沒有做到最好。」

他說:「我們必須推動通過徹底改革,或做出不同決定,藉此表明我們將盡一己之責,確保這類重大全球衛生義務能夠實際發揮作用,保障美國民眾人身安全。」

法新社報導,川普政府向來毫不留情批評聯合國組織,這次指自去年底中國湖北省武漢市爆發疫情以來,世衛就太過仰賴中國官員的說法。

世衛在疫情初期幾週除引述中國說法指出,沒有證據顯示病毒會人傳人,還稱讚北京當局做事透明。

但批評者點出,川普1月還吹噓疫情「完全受到控制」,如今美國死亡人數來到全球最高的2萬3500多例,為了讓自己開脫責任,才忙著找海外機構當替死鬼。

川普最先指北京須為「中國病毒」擴散負責,但看在中國是一大主要醫療物資供應國,在同意緩和美中緊張情勢後,轉而對世衛開砲。

然而,蓬佩奧指出,美國仍在考慮採取行動。另一場訪問中,當被及國會提案讓美國疫情受害者向中國提告一事,蓬佩奧表示,所有國家的紀錄最終都將被放大檢視。

蓬佩奧向休士頓廣播電台KSEV表示:「這場疫情除了奪走人命,一如美國現正上演的悲劇,也在全球各地造成經濟損失。我深信,這個政府將扛起先鋒之責,向應該負責的國家與個人追究責任。」

替世衛說話的人則指出,如果世衛強勢挑戰中國,早就會被北京拒於門外,並說在對美國因應措施發表評論時,世衛的發言也算是客氣了。

3.川普將就復工發表重大宣布 佛奇:5/1目標太樂觀

美國總統川普的首席經濟顧問14日表示,川普將在未來一到兩天針對重啟經濟做出「關鍵、重大的」宣布,但傳染病專家佛奇表示,5月1日復工目標「有點過於樂觀」。

美國國家經濟會議主席柯德洛(Larry Kudlow)告訴福斯財經新聞網(Fox Business Network):「未來幾天,他(川普)將針對那些社交距離方針做出非常重大的宣布。」

「我們希望讓大夥兒返回工作崗位。」

但美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇(Anthony Fauci)今天以缺乏重要檢測及追蹤流程為由,認為51復工目標「有點過於樂觀」。

佛奇接受美聯社訪問時表示:「我們得有些有效率、能倚賴的東西,但我們還沒準備好。」

川普政府建議整個4月都待在家,川普自己則認為部分行業或可在5月1日復工。

佛奇表示,5月1日這個日期可能「有點過於樂觀」,復工必須按部就班地、一個一個行業來,而非所有行業同時復工。

佛奇指出,公衛官員得以快速檢測病毒、隔離新案例並可追蹤新感染者後,社交距離等限制才能解除。

2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)迄今在美國奪走至少2萬5757條人命,確診則有59萬2743例。(譯者:鄭詩韻/核稿:嚴思祺)1090415

美死亡人數連兩降又激增 川普仍說非常快能解除封鎖

統計結果顯示,截至今晚8時30分(台北時間15日上午8時30分),美國單日通報2228起武漢肺炎相關死亡病例。不過,總統川普仍說,美國「非常快」就能解除封鎖狀態。

法新社報導,根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計,美國死亡病例連續兩天下滑後又再度激增,單日死亡病例2228例,打破10日的2108例紀錄,創下新高。

2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)迄今在美國奪走至少2萬5757條人命,居全球之冠。

美國總統川普14日宣布,美國「非常快」就能解除封鎖措施,還說他可望看見這個世界最大經濟體露出希望的「曙光」。(中央社)

4.1人才染新冠亡!美艦羅斯福號又有水兵進ICU

美國航空母艦「羅斯福」號(USS Theodore Roosevelt)13日才有一名水兵因為新冠肺炎喪命,昨(14)日傳出,又有一名水兵因呼吸急促送入加護病房,此外新增3人住院。

綜合美國《軍事時報》(Military Times)、「財經內幕」(Business Insider)報導,美國海軍昨日發布聲明稿,指出爆發嚴重群聚感染的航空母艦「羅斯福」號又有一名水兵住進加護病房,海軍指出,該名水兵因為呼吸急促進入ICU,醫院將加強對他的觀察。

此外,另外有3名水兵住院。

海軍表示,截至14日,「羅斯福」號上93%人員已完成新冠病毒檢測,當中589人結果呈現陽性,艦上確診人數約佔12%。另外3,922人呈現陰性,目前約有85%、4,024名水兵撤離到岸上。「羅斯福」號一共有約4,800名水兵及人員。

昨日入住加護病房的水兵是「羅斯福」號第2名進ICU的病例。9日,一名水兵被發現昏迷不醒,隨後送進加護病房,13日不幸身亡。

「羅斯福」號於3月24日首度通報有3名水兵確診新冠肺炎,儘管這3人隨後已被調離艦上,不過一周後船上感染人數急速增至近百人,迫使前艦長克勞齊上校(Capt. Brett Crozier)致函上級,求救海軍給予支援。不過該求救信外洩,也引發克勞齊上校被革職、代理海軍部長莫德里(Thomas Modly)因爭議言論下台的一連串風波。

文章來源:4 more Theodore Roosevelt sailors with COVID-19 moved to hospital, 1 in ICU

文章來源:More USS Theodore Roosevelt sailors are in the hospital with the coronavirus, and one is in the ICU

文章來源:U.S. Navy COVID-19 Updates Daily Update: April 14, 2020

(中時電子報 吳映璠)

5.受疫情波及 IATA:2020航空業客運營收驟減55%

國際航空運輸協會(IATA)今天表示,受2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情波及,2020年航空業客運營收將縮減55%,相當於3140億美元(約新台幣9兆4247億元)。

3週前,航空業客運營收預料將下滑44%,相當於2520億美元,現在又下修到55%,代表前景急遽惡化。

國際航空運輸協會(International Air Transport Association, IATA)理事長迪朱尼艾克(Alexandre de Juniac)表示:「航空業的前景日益黯淡。」

他說:「從這場危機的規模來看,航空業不太可能呈現V型反彈。實際上,國內運輸將比國際市場更快恢復,因此會呈現U型反彈。」

他說:「如果沒有緊急紓困金,許多航空業者無法存活下來,進而引領經濟復甦。」

代表290家航空公司的國際航空運輸協會表示,截至4月初,全球航班比2019年同期減少80%。(中央社)

6.日本境內8203例武漢肺炎 14日19死單日新高

日本境內截至今天中午12時止,共有8203人確診2019冠狀病毒疾病,加上鑽石公主號郵輪712人,總計8915人。在死亡病例部分,昨天新增19死創單日新高,讓境內總數達163例。

日本放送協會(NHK)報導,14日新增19人死亡創單日新高,今天上午滋賀縣再添1死,讓日本境內死亡病例達163例;加上鑽石公主號12死,總計175死。

日本47個都道府縣中,東京都以2319例確診居冠,疫情最為嚴重;第2名到第5名依序是大阪府的894例、神奈川縣的579例、千葉縣的502例及埼玉縣的452例。(中央社)