全球貿易保護主義上升 中國供應鏈可能遇難題

中國第一季進出口數據好轉，但在國際需求萎縮下仍有隱憂。有分析進一步表示，面對全球貿易保護主義傾向上升，去中國化趨勢加劇，中國長期還將面對供應鏈部分重構難題，影響可能更深遠。

中國第一季以美元計價出口年減13.3%，進口年減2.9%，貿易順差132億美元。中國海關總署表示，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，中國外貿發展面臨的困難不容低估。

路透報導，3月進出口好轉展現中國外貿韌性仍在，尤其東協超越歐盟成為中國最大貿易夥伴，顯示中國出口目的地多元化正在加速中。

但海外疫情3月開始迅速擴散，全球經濟成長趨緩風險加劇，也讓中國外貿面臨的困難加大，更大的衝擊可能在後面。外貿新訂單減少等問題已經開始逐步顯現，全球貿易保護主義可能升溫帶來的供應鏈產業鏈重構更值得警惕。

報導引述中原銀行首席經濟學家王軍表示，中國更大的衝擊可能還在後面，主要是兩個方面：一是外需斷崖式下滑，訂單大幅萎縮；二是貿易保護主義傾向上升，去全球化、去中國化趨勢加劇，供應鏈部分重構。

他說，第一個衝擊可能是短期的，影響是劇烈的；第二個衝擊可能較為緩慢，但影響較為深遠。

中海晟融經濟學家張一則表示，中國進口好轉很大部分來自於向美國進口農產品，以及中國市場需求和中美第一階段貿易協定的落實。此外，大宗商品價格下跌帶來的儲備需求也貢獻了一部分進口成長。

不過他認為，數據呈現的好轉不代表未來無憂，接下來第2季出口下滑已經成為市場共識，20%以上的下降更是高機率事件。對於政策制定者而言，應審慎考量大規模失業可能帶來的社會問題。