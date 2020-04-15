憂封城難解禁 菲律賓台商資金恐難周轉

菲律賓台灣同鄉會副會長林登峰今天說，大馬尼拉地區預定封城到4月30日，但新冠肺炎疫情未退燒，台商憂心封城可能延長，時間拖久了，小企業「周轉一定會有問題」。

菲律賓今天新增291例2019冠狀病毒疾病（COVID- 19，新冠肺炎）確診、20例不治、53例痊癒，創單日康復人數新高；總確診數達5223例，共335人病逝，295人康復。

菲律賓台灣同鄉會副會長謝嘉卿和林登峰今天代表會長蘇國芳，前往菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）捐贈5,000片口罩，由災減會主席哈拉德（Ricardo Jalad）代表接受。

包括今天的捐贈，菲律賓台商總會與台灣同鄉會已捐出5萬5000片口罩給菲律賓衛生部、多家醫院和地方政府等單位。

林登峰告訴中央社記者，大馬尼拉封城近一個月，各行各業暫停營運，貨物進不來也出不去，對台商影響很大。

他表示，雖然各大城市預定封城到30日，但疫情嚴峻，「大家在想說，4月30日真的能夠解禁嗎？這個是目前台商各界比較擔心的」。

至於封城若延長，是否會導致中小企業向銀行借款困難，出現倒閉潮，林登峰說：「這是肯定會有的。」

他表示，雖然菲律賓政府推出一些政策，例如向銀行借款本金可暫時不還，但每月利息要照付，時間拖久了，小企業會很麻煩，收不到帳，周轉一定會有問題。

林登峰說，有些台商在菲律賓沒有資產，很難得到銀行融資。「在這個節骨眼上，客戶就沒有開（發）票給你，你怎麼有辦法拿客戶的票去做融資？」

另外，他表示，雖然大部分台商生活沒有困難，「可是工人沒有薪水，哪來的錢去買東西吃？」許多台商擔心底層民眾失去收入來源，無法溫飽下，可能搶劫或偷竊財物，這是大家接下來比較關注的問題。