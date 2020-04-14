特斯拉節流新招 盼房東降租

電動車大廠特斯拉（Tesla）繼先前宣布減薪及無薪假措施後，近日又積極向各地門市及服務中心的房東聯絡要求調降租金，希望能節省開銷撐過這波疫情。

特斯拉於聯絡房東的信件中表示：「新型肺炎疫情在美國快速擴散，使特斯拉不得不提出對策來維護公司長期前景與成長。由於我們的業務推廣日漸受限，我們來信告知希望自即刻起調降每月租金。」

自從今年3月美國疫情惡化以來，各地封城及限制社交距離等防疫政策已嚴重打擊汽車銷售。由於加州政府下令超市、藥房等必要服務以外的商家及工廠停業，使得特斯拉在美國唯一一間組裝廠也被迫停工。

特斯拉雖宣稱公司握有足夠現金能度過一時的市場低迷，但仍提出一連串成本節約政策來避免額外開銷。

特斯拉在上周已在公司內部信件中宣布，全體正職員工依職等不同減薪10％至30％，而無法配合居家辦公的正職員工則被迫休無薪假。加州廠房聘用的時薪員工也被迫休無薪假，直到5月3日加州政府禁令到期為止，預計廠房將在5月4日復工。

FactSet調查分析師預期，特斯拉第二季交車量將受疫情影響，較去年同期下滑21％至7.5萬台，但近日一連串負面消息卻未打擊特斯拉股價。

特斯拉股價在13日收盤大漲14％至650.95美元，14日盤中股價再漲13.5％至739.02美元。今年以來特斯拉股價漲幅已達50％，相較之下通用及福特汽車股價平均下跌40％左右。

分析師認為特斯拉最近幾季交車量優於預期，是助長公司股價的主因，但不忘強調特斯拉股票仍被大量做空。近來已有將近2千萬股特斯拉股票被做空，占特斯拉整體流通股票的比重約13.5％。相較之下，通用及福特的比率分別是1.5％及4.0％。

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