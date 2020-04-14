東京單日確診161例 日本突破8,000例

新罐肺炎疫情在全球蔓延，日本今天新增315起確診病例，累計病例首度突破8,000例。其中，東京新增161例，單日新增確診病例又回到3位數。

日本放送協會（NHK）報導，日本全境今天新增315例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新罐肺炎），日本境內確診者、機場檢疫確診者以及搭包機從中國返國確診者累計8,006例，若加上鑽石公主號郵輪712例，總計8,712例。

東京新添的161例中，105例查不出或尚未查出感染源。東京都政府今天公布，確診者當中有5人死亡，年紀在60多歲至80多歲之間，全是男性。東京累計47人死亡，累計確診病例2319例。

東京4日新增116例，首度單日確診病例突破100例；11日新添197例，創單日新高。東京8日至12日連續5天單日都超過100例，昨天增加病例從3位數降至2位數（91例），但今天又恢復到3位數。

為因應疫情，日本政府7日對東京、大阪等7都府縣發布「緊急事態宣言」，呼籲民眾如果不必要、不急，盡量少出門；若不得已需出門，盡量避免去密閉空間、人群密集、人員密切接觸的「3密」場所。

東京都政府為了力阻疫情擴大，認為有必要減少人員的接觸，希望市民除了要購買生活必需品之外，盡量少出門。同時呼籲業者配合，有些業種暫時歇業，有些業種縮短營業時間。

（中央社）

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