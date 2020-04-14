英低估新冠死亡數 真實數字恐高15％

英國是歐洲新冠病毒疫情最嚴重的國家之一，目前的病死人數約1.1萬，但是新的統計據認為，這可能還有低估，要是將社區護理所的死亡人數也列入，英國的冠狀病毒死亡人數，可能比官方數字高出約15％。

路透社報導，英國英國國民健保署（NHS）在星期日所公佈的每日死亡人數顯示，截至4月12日下午4點，英國共有11,329人在醫院中因新冠病毒死亡。

但是國家統計局（ONS）表示，NHS所公布的新冠病死人數是不準確確的，因為那只統計「醫院中」的病死數據，如果將社區（例如療養院）的死亡人數也列入，人數將會更高。

ONS統計人員尼克史坦普（Nick Stripe）表示：「到4月3日為止，光看英格蘭與威爾斯有6,235人死亡，這是在死亡證明書中提到COVID-19的。這數據比NHS數據高15％，我認為這比較準確。」

這數字不包括蘇格蘭與北愛爾蘭，因此英國全境的真實數字會更高。

太陽報報導，英國政府在3月27日下令封城，一般認為時間太慢了，疫情已經擴散。在警告發布之際，英格蘭東北部的達勒姆郡（County Durham），曾發生養老院群聚感染，兩天通報13起死亡病例，類似的情況如果也在全國養老院發生，那麼死亡人數可能已經超過1,000，然而這些數字無法在國民健保署的統計中呈現。

鑑於人們擔心英國的疫情大流行，仍處在高峰期，所以封城狀態至少延長三週。替補總理多拉布（Dominic Raab）將於週四宣布，封城措施將一直保持到至少5月7日。

他昨天說，英國在與新冠病毒的戰鬥「還有很長的路要走」，英國「仍未走出疫情的高峰」。

文章來源：UK coronavirus death toll could be 15% higher than previously shown: new data

文章來源：HIDDEN DEATHS UK coronavirus death toll may be 15% higher than reported as shock figures reveal fatalities outside hospitals

（中時電子報 江飛宇）

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