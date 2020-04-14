美股崩跌沒完？ 專家預告未來不容樂觀

新冠肺炎疫情肆虐，美股自歷史高點一路崩跌，美國聯準會（Fed） 更是在3月內降息6碼，直至釋出無上限量化寬鬆政策應對經濟可能受到的影響，美股才止跌反彈，甚至進入技術性牛市，不過，2020首季財報季開跑，預期疫情衝擊將陸續浮現，美股周一收跌328點。

據marketwatch報導，專欄作家Mark Hulbert表示，美股現階段表現，無疑比3月還來得好，多頭態勢似乎顯而易見，但從更廣泛來看，這是市場的樂觀情緒壓過疫情的負面影響，所產生的新型態的牛市，甚至在未來將出現比3月份更低的底部。

Mark Hulbert指出，道瓊指數自3月23日低點以來爆炸性反彈，出現過38次類似事件，在迅速下挫後出現大幅反彈，這些事件主要集中在1929年經濟大蕭條時期後至1930年代末，共有不少於6個的技術性牛市。

若依照這個模型來推估，道瓊指數從2月高點至3月低點造成37.1％的跌幅，最低點將出現在進入熊市後耗費137天終結，若加入3月的低點，那時間點將落在8月7日。

Mark Hulbert表示，正常的市場底部通常是伴隨著徹底的悲觀與絕望，而不是這幾周所感受到的情況，也就是最壞的時機已經過去的感受。Mark Hulbert認為，在這種情況下，甚至不會有投資人詢問何時已經到底部，而是已經撒手不管，並警告他人任何反彈只是熊市陷阱。

文章來源：marketwatch

（中時電子報 呂承哲）

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