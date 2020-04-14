我們被騙了！ 川普威脅退出世衛、世貿

美國總統川普在白宮的記者會上聲稱，世衛組織（WHO）與世貿組織都在欺騙美國，損害美國的利益，如果這些組織不能誠實對待美國，有必要的話，美國將退出這兩個組織。但是俄羅斯卻認為，川普是企圖將疫情惡化的責任推到其他國家身上，大陸也認為世衛組織的作用受聯合國大會肯定，是國際社會普遍立場。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，川普在記者會上再次威脅美國或退出世界貿易組織和世界衛生組織，他說，將在本周末對世衛組織的撥款問題做出決定。

川普說，「我對世衛組織不滿，對世貿組織也是……它們都在欺騙我們，不論是在衛生還是貿易方面。」「我要退出（這些組織），如果它們不能誠實對待我們的話……我不玩了。如果有必要的話，我們會退出。」

報導說，川普先前曾多次批評這兩個組織，認為它們損害了美國的利益。其中世貿組織促進了中國大陸針對美國的「不公平」貿易作為，而世衛組織從美國拿了大筆撥款，仍「過度偏頗中國」。在疫情爆發初期，由於世衛組織傳遞了錯誤信息，才導致新冠肺炎蔓延全球，因此川普表示要重新審視對世衛組織撥款。

俄羅斯外交部在網上發表聲明表示，川普將國內疫情惡化的的責任推卸到其他國家身上，這種做法令人擔憂，會損及其他國家的利益。

大陸外交部則表示，各國應該超越意識形態異同，擺脫各種無端指責和猜忌，尤其是要避免將抗疫合作政治化及甩鍋、推責、轉嫁矛盾的做法。近期，聯合國秘書長及許多國家領導人和國際組織負責人都對世衛組織表示了支持，聯合國大會協商一致通過決議，肯定世衛組織作用，這體現了國際社會的普遍立場。

文章來源：特朗普再次威脅要退出世衛組織和世貿組織

文章來源：We have been cheated all

（中時電子報 盧伯華）

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