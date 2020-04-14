疫情衝擊醫療體系 1億兒童無法接種麻疹疫苗

聯合國衛生機關今天警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情迫使大家保持社交距離，也對衛生服務系統帶來壓力，超過1億1700萬名孩童可能因此無法接種麻疹疫苗。

世界衛生組織（WHO）及聯合國兒童基金會（UNICEF）等機構支持的「麻疹與德國麻疹計畫」（Measles & Rubella Initiative, M&RI）表示，已有24國的麻疹接種行動受新冠肺炎影響而延後，之後還會有更多。

麻疹與德國麻疹計畫的聲明指出：「如果暫停接種這個困難的選擇，是因為2019冠狀病毒疾病擴散而做出，我們敦促領袖們加強行動追蹤未接種的孩童，這樣一來，可以開始施打時，這些最脆弱的族群就能立刻注射疫苗。」

「我們知道，受到2019冠狀病毒疾病威脅期間以及之後，會有很多對衛生體系及前線工作者的需求，但包括麻疹疫苗的所有接種服務，卻是挽救性命之必須。」

新冠肺炎至今奪走全球超過11萬3000人的性命，世界各地多國為遏阻疫情幾乎全國鎖國。

但在新冠肺炎疫情的陰影之下，麻疹病例的暴增，也是全球衛生的一大威脅。

世界衛生組織去年12月表示，麻疹2018年感染近1000萬人，奪走14萬人性命，其中大部分是孩童。

麻疹是病毒性疾病，具高度傳染力，但可透過大規模接種來預防，通常例行衛生服務都會要求嬰幼兒注射疫苗。

由於多數國家對抗新冠肺炎疫情，著重在不讓醫療人員感染、實施嚴格的社交距離措施方面，世衛建議各國暫停麻疹等預防接種。