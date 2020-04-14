美股回檔道瓊跌328點 財報季烏雲密布

美股今天跌多漲少，道瓊指數下挫328點，連2紅止步，未見上週猛漲逾12%的氣勢。財報季本週開跑，投資人將一窺新冠肺炎衝擊、經濟大規模停擺下企業業績受創情形。

道瓊工業指數全天都在平盤以下遊走，終場下跌328.6點，跌幅1.39%，收在23390.77點。標準普爾500指數下挫28.19點，跌幅1.01%，收在2761.63點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲38.85點，漲幅0.48%，收在8192.42點。

標普500指數11大類股，地產與金融股表現最差，分別下跌4.6%、3.6%。被視為景氣風向球的開拓重工（Caterpillar）投資評等遭美國銀行（BofA）調降，股價大跌8.7%，表現在道瓊指數30檔成分股中墊底。

科技股表現爭氣，帶動那斯達克指數尾盤翻紅。影音串流巨擘網飛（Netflix）大漲7%，全美電子商務龍頭亞馬遜（Amazon.com）跟漲6.2%，蘋果公司（Apple）股價漲幅也接近2%。

費城半導體指數上漲1.37%。超微（AMD）股價大漲5.3%，英特爾（Intel）勁揚2.7%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅接近0.9%。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，全美多數地區要求民眾盡量待在家，大量商家停業，經濟幾近停擺。為減輕衝擊，聯邦政府祭出2兆美元經濟振興方案，聯邦準備理事會（Fed）也以降息、收購債券、提供緊急貸款等方式支撐經濟。

美股2月創歷史新高後迅速拉回，道瓊指數3月23日跌至3年多來最低點，隨即展開反攻。道瓊指數上週猛漲12.7%，為史上第7佳單週表現；標普500指數週線漲幅達12.1%，締造1974年以來最佳紀錄。

一般認為，美股近期翻揚主要在於政府與聯準會支撐經濟、疫情也在居家隔離措施奏效後趨於穩定，投資人目光逐漸轉向經濟何時與如何重上軌道。但本週開跑的美股財報季可能沖淡市場樂觀氣氛。

本財報季照例由金融業打頭陣，摩根大通（JPMorgan Chase）、美銀等大型銀行財報預定本週出爐。投資人將得知聯準會將基準利率降至趨近於零，對銀行業獲利帶來的衝擊程度。

華爾街日報分析全美1500大上市公司發現，近300家企業已撤回財務預測，約175家企業暫停回購股票或削減發放股利。全美經濟大規模停擺後，3週內超過1600萬人申請失業給付，凸顯企業為求生存而紛紛裁員或放員工無薪假。

聯邦政府減緩病毒散播30天的方針將實施到4月底。在商界施壓下，美國總統川普鬆綁防疫以利經濟重上軌道的壓力愈來愈沉重，但在大規模病毒與抗體檢測尚未到位的情況下，貿然重啟經濟可能導致好不容易趨穩的疫情再度惡化。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）今天接受國家廣播公司（NBC）節目訪問時說，他認為經濟重啟將是逐步推行，而非一次到位，美國首要工作是「顯著擴大」早期辨識個案、隔離與追蹤接觸者的公衛量能。