韓國提供美國60萬支病毒試劑 今晚出發

韓國應美國總統川普的請求，提供的60萬支新冠病毒試劑將在周二送出，這對於美國的檢試工作將大有幫助。川普是在3月25日，與韓國總統文在寅在電話中提出了這項請求，因為美國正面臨許多州快速增加的新冠疫情。

路透社報導，韓國官員說，運送試劑的是美國聯邦緊急事務管理局的專門飛機，已在韓國待命，預計在週二晚上10:30起飛。

官員說，這些試劑是韓國的兩家生技公司生產，公司的試劑已在上月底獲得美國食品藥品管理局FDA的批准，然而拒絕透露公司名稱。

這批貨物將移交給美國政府，並由美國政府付款，另外的15萬套試劑將也在不久後出口，並由一家美國當地零售商出售。

韓國生技公司先前已經向美國的城市（包括洛杉磯）運送了測試用試劑，證實效果。但這仍是美國聯邦政府的首筆大批量訂單。

韓國曾經是新冠病毒疫情的重災區，病例數曾經僅次於中國大陸，但由於進行了大規模的病毒測試，以及深入追?接觸者，在一個多月的時間，降低了新冠病毒的病例數。韓國也將成功控制疫情的部分原因，歸功於政府和私人公司的密切合作，及時生產足夠數量的檢測試，使韓國能夠快速測試數千人。

美國目前疫情嚴重，新冠病毒死亡人數全球最多，截至週日，死者已接近22,000人，有42個州，實施了嚴格的外出禁令。

文章來源：Exclusive: South Korea to ship 600,000 coronavirus testing kits to U.S. on Tuesday – source

（中時電子報 江飛宇）