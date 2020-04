韓國提供美國60萬支病毒試劑 今晚出發

韓國應美國總統川普的請求,提供的60萬支新冠病毒試劑將在周二送出,這對於美國的檢試工作將大有幫助。川普是在3月25日,與韓國總統文在寅在電話中提出了這項請求,因為美國正面臨許多州快速增加的新冠疫情。

路透社報導,韓國官員說,運送試劑的是美國聯邦緊急事務管理局的專門飛機,已在韓國待命,預計在週二晚上10:30起飛。

官員說,這些試劑是韓國的兩家生技公司生產,公司的試劑已在上月底獲得美國食品藥品管理局FDA的批准,然而拒絕透露公司名稱。

這批貨物將移交給美國政府,並由美國政府付款,另外的15萬套試劑將也在不久後出口,並由一家美國當地零售商出售。

韓國生技公司先前已經向美國的城市(包括洛杉磯)運送了測試用試劑,證實效果。但這仍是美國聯邦政府的首筆大批量訂單。

韓國曾經是新冠病毒疫情的重災區,病例數曾經僅次於中國大陸,但由於進行了大規模的病毒測試,以及深入追?接觸者,在一個多月的時間,降低了新冠病毒的病例數。韓國也將成功控制疫情的部分原因,歸功於政府和私人公司的密切合作,及時生產足夠數量的檢測試,使韓國能夠快速測試數千人。

美國目前疫情嚴重,新冠病毒死亡人數全球最多,截至週日,死者已接近22,000人,有42個州,實施了嚴格的外出禁令。

文章來源:Exclusive: South Korea to ship 600,000 coronavirus testing kits to U.S. on Tuesday – source

(中時電子報 江飛宇)